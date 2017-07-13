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فيديو| ميدو لـ«حازم إمام وسيف زاهر»: احترموا تاريخكم و«استقيلوا»

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فيديو| ميدو لـ«حازم إمام وسيف زاهر»: احترموا تاريخكم و«استقيلوا» فيديو| ميدو لـ«حازم إمام وسيف زاهر»: احترموا تاريخكم و«استقيلوا»

التحرير

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طالب أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، حازم إمام، وسيف زاهر، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالاستقالة، قائلًا «لازم تستقيلوا من اتحاد الكرة طالما مش قادرين تنظموا بطولة».

وتابع «ميدو»، خلال تصريحاته لقناة sports، «لو أنا مسؤول في اتحاد الكرة هستقيل، وبقول الكلام ده لحازم وسيف أصدقائي، احترموا تاريخكم واستقيلوا».

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وأضاف، «إحنا دولة صغيرة في الكورة، وعمرنا ما هنتقدم، منتخب بنسبة 80 % مش هيوصل لكأس العالم، فين اتحاد الكرة، إنت شغلتك تطور الكورة مش تعمل ماتشات وخلاص».



 

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