فيديو| ميدو لـ«حازم إمام وسيف زاهر»: احترموا تاريخكم و«استقيلوا»

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طالب أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، حازم إمام، وسيف زاهر، عضوا مجلس إدارة اتحاد الكرة، بالاستقالة، قائلًا «لازم تستقيلوا من اتحاد الكرة طالما مش قادرين تنظموا بطولة».

وتابع «ميدو»، خلال تصريحاته لقناة dmc sports، «لو أنا مسؤول في اتحاد الكرة هستقيل، وبقول الكلام ده لحازم وسيف أصدقائي، احترموا تاريخكم واستقيلوا».

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وأضاف، «إحنا دولة صغيرة في الكورة، وعمرنا ما هنتقدم، منتخب مصر بنسبة 80 % مش هيوصل لكأس العالم، فين اتحاد الكرة، إنت شغلتك تطور الكورة مش تعمل ماتشات وخلاص».





