مثل هذا اليوم| اغتيال عباس حلمي في بنها.. ماي تتولى رئاسة وزراء بريطانيا

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حمل هذا اليوم 13 يوليو، العديد من الأحداث الهامة والمثيرة سواء على المستوى المحلي الداخلي أوعلى المستوى العالمي، إضافة إلى أن هذا اليوم شهد ميلاد وأيضًا وفاة العديد من العظماء والمشاهير في كافة المجالات، وفيما يلي عرض لأهم ما جاء من أحداث في مثل هذا اليوم:

1854 - اغتيال والي مصر عباس حلمي الأول في قصره في بنها

في مثل هذا اليوم 13 يوليو 1854، مات عباس حلمي الأول والي مصر، مقتولاً في قصره فى بنها، وهذا أمر مقطوع بصحته، ولكن الخلاف فى رواية مقتله، فهناك روايتين، الأولى أن عباس باشا ذهب إلى قصره في بنها بصحبة أحمد باشا يكن وإبراهيم باشا الألفى محافظ العاصمة، وكان عباس قد عفا عن بعض المماليك بعد خطأئهم في حسين بك الصغير قائمقام الملك، فجاءوا إلى بنها ليرفعوا واجب الشكر للأمير، ولكنهم اضمروا الفتك به انتقامًا لما أوقع بهم، فائتمروا به مع غلامين من خدمة السراي، واتفقوا على قتله، فجاء المؤتمرون في غسق الليل على اتفاق معهما، وفتحا لهم الباب، فدخلوا عليه وهو نائم ولما أرادوا الفتك به استيقظ وحاول النجاة، فتكاثروا عليه وقتلوه، وكتم المتأمرون الخبر إلى اليوم التالي ولما لم يستيقظ الأمير في موعده دخل عليه أحمد باشا يكن وإبراهيم باشا الألفى فوجداه مقتولاً، فذعرا لهذه الفاجعة، واتفقا على إخفاء الخبر حتى نقل الأمير القتيل إلى القاهرة في عربة، ووصلا إلى قصره بالحلمية، وهناك ذاع خبر قتله.

والرواية الثانية لمقتل عباس حلمي الثاني، تقول إن الأميرة نازلي هانم، عمة عباس هي التي ائتمرت به وهي في الأستانة، وانفذت مملوكين من اتباعها لقتله، واتفقت معهما على أن يعرضا أنفسهما في سوق الرقيق بالقاهرة، كي يشتريهما عباس ويدخلهما في خدمته، وبالفعل اشتراهما وكيل الأمير، وأدخلهما سراى مولاه ببنها، فأعجب بهما عباس، وعهد إليهما بحراسته ليلا، وذات ليلة وبعد استغراق عباس في النوم، انقضا عليه وقتلاه، ولما ارتكبا الجريمة نزلا اصطبلات الخير الملحقة بالسراي، وطلبا من السائس أن يجهز لهما فورًا جوادين بحجة أن الباشا يطلب حاجة له من قصره بالعباسية، فلم يشك الخادم بالأمر، وجهز لهما الجوادين فسارا بهما عدوا إلى القاهرة، ومن هناك فرا إلى الأستانة، حيث نقدتهما الأميرة نازلي مكافأة سخية على انفاذ المؤامرة.

2014 - المنتخب الألماني يفوز بكأس العالم لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه

أحرز المنتخب الألماني، في مثل هذا اليوم، 13 يوليو عام 2014، لقب بطل كأس العالم لكرة القدم، للمرة الرابعة في تاريخه، وبعد انتظار طويل دام 24 عامًا، في البطولة التي أقيمت بالبرازيل في الفترة من 12 يونيو وحتى 13 يوليو.

وشهدت النسخة الـ19 لبطولة كأس العالم، اللعبة الأكثر شعبية في العالم، تألق بعض المنتخبات الكبيرة مثل المنتخب الألماني الذي توج باللقب ووصيفه الأرجنتيني، والهولندي صاحب المركز الثالث، وسقوط منتخبات كبيرة أخرى مثل الإسباني، حامل اللقب آنذاك، والإيطالي الفائز باللقب العالمي أربع مرات، والإنجليزي بطل مونديال 1966، وفي المقابل، تألقت في البطولة منتخبات مغمورة على الصعيد العالمي مثل الكوستاريكي، والكولومبي، والجزائري.

2016 - تيريزا ماي تتولى رئاسة وزراء المملكة المتحدة خلفا لكاميرون المستقيل

تولت تيريزا ماي، ثاني رئيسة وزراء في تاريخ بريطانيا، في مثل هذا اليوم من العام الماضي، رئاسة الوزراء، وهي تتحمل تطبيق قرار خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي الذي تسبب في استقالة سلفها ديفيد كاميرون، وتُعد ماي منتقدة لسياسة اللجوء الأوروبية.

وأعلنت ماي عن إصلاحات اجتماعية واقتصادية راديكالية لتشحن بذلك الشائعات حول مستقبل أعضاء الحكومة القديمة. ويقول فورسيث: "نظرا للوقت الضيق لاتخاذ قرارات سياسية صعبة يجب على رئيسة الوزراء الجديدة التمييز بين التغيير والاستمرارية، ويجب عليها بعد الحملة لصالح الاستفتاء حول البقاء في الاتحاد الأوروبي توحيد المحافظين من جديد".

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مواليد هذا اليوم

100 ق.م - الإمبراطور يوليوس قيصر، أول الأباطرة الرومان

1527 - جون دي، عالم إنجليزي في علم الفلك والرياضيات والجغرافيا والتنجيم.

1608 - الإمبراطور فرديناند الثالث، إمبراطور الإمبراطورية الرومانية المقدسة.

1887 - علي الكسار، ممثل مصري

1906 - فردوس محمد، ممثلة مصرية.

1921 - إرنست غولد، موسيقي أمريكي من أصل نمساوي.

1922 - أنكار يورغنسن، رئيس وزراء الدنمارك.

1934 - وولي سوينكا، كاتب نيجيري حاصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1986.

1935 - جاك كمب، سياسي أمريكي.

1941 -أحمد خليل، ممثل مصري.

1942 - هاريسون فورد، ممثل أمريكي.

1944 - إرنو روبيك، معماري هنغاري.

1950 - ما يينغ جيو، رئيس تايوان.

1954 - سيزين آكسو، مغنية وممثلة تركية.

1979 - كريغ بيلامي، لاعب كرة قدم ويلزي.

1985 - غييرمو أوتشوا، حارس مرمى كرة قدم مكسيكي.

وفيات هذا اليوم

678 - السيدة عائشة بنت أبي بكر، زوجة الرسول محمد.

1854 - عباس حلمي الأول، والي مصر.

1995 - علي الوردي، عالم اجتماع ومؤرخ عراقي.

1921- غبريال ليبمان، عالم فيزياء فرنسي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1908.

1974 - باتريك بلاكيت، عالم فيزياء إنجليزي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1948.

1977 - كمال رفعت، سياسي وعسكري مصري.

1989 - عبد الرحمن قاسملو، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني.

2009 - أمين الحافظ، رئيس وزراء لبنان.

2016 - أبو عمر الشيشاني، قيادي في تنظيم داعش.

أعياد ومناسبات

مهرجان بون في اليابان.