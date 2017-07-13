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مصرع أمين شرطة صعقا بالكهرباء في بني سويف

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مصراوي Masrawy

مصرع أمين شرطة صعقا بالكهرباء في بني سويف

02:44 ص الخميس 13 يوليو 2017

مصرع أمين شرطة صعقا بالكهرباء في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

لقى أمين شرطة بإدارة حراسة المنشأت التابعة لمديرية أمن الجيزة، مصرعه صعقا بالكهرباء، مساء الأربعاء، أثناء تغييره لمصباح كهربائي بمنزله، ونقل إلى مستشفى بني سويف العام.

وتلقى اللواء عادل التونسي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من العميد هشام فريد مأمور مركز شرطة بني سويف، يفيد باستقبال مستشفى بني سويف العام، رجب فتحي قرني 41 سنة، بإدارة حراسة المنشأت التابعة لمديرية أمن الجيزة، جثة هامدة.

وتبين من التحريات الأولية للرائد أحمد عبد اللطيف رئيس مباحث مركز شرطة بني سويف، وبسؤال شعبان فتحي قرني شقيق المتوفي، قال إنه أثناء تغيير شقيقه الذي تواجد بمنزله أثناء قضائه لفترة الراحة، لمصباح كهربائي بمنزله تعرض للصعق الكهربائي ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على المتوفي تبين توقف عضلة القلب إثر تعرضه لصدمة كهربائية، وبإخطار النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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