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فيديو| علاء عبد الغني: إيهاب جلال الأفضل لقيادة الزمالك

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فيديو| علاء عبد الغني: إيهاب جلال الأفضل لقيادة الزمالك فيديو| علاء عبد الغني: إيهاب جلال الأفضل لقيادة الزمالك

التحرير

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قال علاء عبد الغني، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ، إن البرتغالي أوجوستو إيناسيو، المدير الفني للفريق الأبيض، يستحق الاستمرار مع النادي.

ونفى «عبد الغني»، خلال لقائه بحلقة أمس الأربعاء، من برنامج «الحريف» الذي يعرض على قناة sports، تدخل ، رئيس القلعة البيضاء، في تشكيل الفريق، أو محمود عبد الرازق «شيكابالا» قائد الفريق كما يتردد، مؤكدًا أن الأخير يشارك في المباريات باجتهاده وليس بسبب علاقته بإيناسيو.

وأشار، إلى أن مجلس ادارة النادي، والجهاز الفني، واللاعبين، تسببوا معًا في خروج الفريق من بطولة إفريقيا، مضيفًا أن الزمالك يحتاج 8 أو 9 لاعبين جدد، وأن أكثر مدرب تعرض للظلم في النادي الأبيض هو البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

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  وعن أفضل مدرب يقود الزمالك في حال رحيل إيناسيو، أكد عبد الغني أن إيهاب جلال، المدير الفني لفريق للمقاصة هو الأنسب للفريق.

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التحرير

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