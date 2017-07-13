حبس 232 من جماهير "وايت نايتس" على خلفية أعمال شغب "برج العرب"

الإسكندرية - (أ ش أ):

قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس 232 من جماهير نادي الزمالك "الوايت نايتس"، 4 أيام على ذمه التحقيقات، على خلفية أعمال شغب خلال مباراة كرة القدم بين فريقي نادي الزمالك وأهلي طرابلس الليبي، التي أقيمت على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، ضمن منافسات دوري أبطال أفريقيا للأندية.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم، إتلاف الممتلكات العامة ومقاومة السلطات، والتعدي بالضرب على موظفين عموميين وأثناء تأدية عملهم والانضمام لجماعة غير مصرح بها قانونا "وايت نايتس".

كانت قوات الأمن بالإسكندرية قد ألقت القبض على المتهمين بعد قيامهم بأحداث شغب أثناء المباراة التي حطموا خلالها مقاعد المدرجات ودورات المياه الملحقة.

وقالت التحقيقات إن المتهمين أتلفوا صنابير المياه العمومية الموجودة بمحيط الاستاد والاستيلاء على واقي الرأس الخاص بأفراد الأمن التابعين لإحدى شركات التأمين الخاصة المكلفة بتأمين المدرجات وإصابة ضابطين وأربعة أفراد شرطة .

وأرسلت هيئة استاد برج العرب الدولي، تقريرا للنيابة تضمن التلفيات التي، أحدثها المتهمون بالاستاد والتي قدرتها إدارة الاستاد بقيمة 250 ألف جنيه.

وتحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة الخاصة باستاد برج العرب التي توثق أحداث الشغب والاعتداءات التي قام بها المتهمون، وطلبت تحريات المباحث وأمرت بتفريغ محتويات كاميرات المراقبة.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعد تعادله بهدفين لمثلهما أمام ضيفه أهلي طرابلس الليبي، في اللقاء الذي جمعهما ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقي.