أخبار عاجلة

حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

خبير تربوي: «المتطلبات الأساسية للتعليم الناجح غير متوفرة في مصر»

Google+ Print
خبير تربوي: «المتطلبات الأساسية للتعليم الناجح غير متوفرة في مصر» خبير تربوي: «المتطلبات الأساسية للتعليم الناجح غير متوفرة في مصر»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن نظام التعليم المصري عتيق وعريق وحجمه كبير، وأولادنا في الثانوية يقتربون من 600 ألف، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى تطوير المنظومة التعليمية، وهذا سيأخذ وقتا.

وأضاف مغيث، خلال مداخلة هاتفية أمس الأربعاء ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»: «لو عاوزين نغير نظام القبول في الكليات لازم نحط تصور ونطرحه على الخبراء وأولياء الأمور، ونجربه على مجموعات من الشباب، ونعيد تجريبه على عينة منتقاة من مدارس متنوعة، وبعدها نشوف النظام ده يتوافق مع الجميع أم لا».

شاهد أيضا

وأكد الخبير التربوي أن المتطلبات الأساسية لإيجاد عملية تعليمية ناجحة غير متوفرة في مصر، لافتًا إلى أننا بحاجة إلى مدارس كافية وكثافة فصول مناسبة وأنشطة مدرسية ونظام تقويم ناجح للإدارة والمعلمين والطلاب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين بالقاهرة السبت لبحث تطورات القضية الفلسطينية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية

الأخبار - انطلاق الدورة الـ 59 لمعرض دمشق الدولي بمشاركة مصرية