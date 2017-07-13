خبير تربوي: «المتطلبات الأساسية للتعليم الناجح غير متوفرة في مصر»

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قال الدكتور كمال مغيث، الخبير التربوي، إن نظام التعليم المصري عتيق وعريق وحجمه كبير، وأولادنا في الثانوية يقتربون من 600 ألف، مشيرًا إلى أننا بحاجة إلى تطوير المنظومة التعليمية، وهذا سيأخذ وقتا.

وأضاف مغيث، خلال مداخلة هاتفية أمس الأربعاء ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»: «لو عاوزين نغير نظام القبول في الكليات لازم نحط تصور ونطرحه على الخبراء وأولياء الأمور، ونجربه على مجموعات من الشباب، ونعيد تجريبه على عينة منتقاة من مدارس متنوعة، وبعدها نشوف النظام ده يتوافق مع الجميع أم لا».

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وأكد الخبير التربوي أن المتطلبات الأساسية لإيجاد عملية تعليمية ناجحة غير متوفرة في مصر، لافتًا إلى أننا بحاجة إلى مدارس كافية وكثافة فصول مناسبة وأنشطة مدرسية ونظام تقويم ناجح للإدارة والمعلمين والطلاب.