بالصور.. سفير فرنسا بالقاهرة: 150 شركة فرنسية وفرت 50 ألف فرصة عمل بمصر

الإسكندرية – محمد البدري:

قال ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، إن حجم التبادل التجاري بين مصر وفرنسا بلغ 2 مليار يوريو بينما وصل حجم الاستثمار إلى 4 مليار يورو، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الفرنسية العاملة في مصر ارتفع من 130 إلى 150، وهو ما ساهم في زيادة فرص العمل المتاحة من 33 ألف إلى 50 ألف فرصة عمل قابلة للزيادة مستقبلاً.

جاء ذلك في تصريح صحفي له، خلال لقاءه بالمؤتمر الصحفي المنعقد بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية، مساء الأربعاء، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني لدولة فرنسا، بحضور نبيل جحلاوي قنصل فرنسا بالإسكندرية وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية.

وأضاف أن مصر تواجه حاليًا بعض الصعوبات الاقتصادية، إلا أن برنامج الإصلاحات المصرية الذي تم ضبطه مع صندوق النقد الدولي، قد يعطي تأثيرًا إيجابيا على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتخذ إجراءات شجاعة في هذا الشأن لتحقيق الاستقرار، بما يجعل مصر في حاجة لاستثمارات أكثر في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن فرنسا ستدعم مصر في إجراء إصلاحاتها الاقتصادية، من خلال خلق استثمارات جديدة، لاسيما وأن الوقت الحالي هو المناخ المناسب للاستثمار في مصر، لأنها مليئة بالقدرات الهائلة التي تؤهل لذلك.

وتابع: "مهمتي أن أقول للشركات الفرنسية تعالوا إلى مصر لتستثمروا، حتى نرافق هذا البلد في فترته الصعبة، ورسالتي هي رسالة ثقة في قدرة مصر على تجاوز الصعوبات الاقتصادية". وأضاف: "ولدينا التزام بالدعم المالي لمصر من خلال الوكالة الفرنسية، وكذا التعاون في الدعم الدولي الموجه لمصر."

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تشهد عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين، مشيرًا إلى لقاء مرتقب خلال الأيام المقبلة يجمع بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.