أخبار عاجلة

حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. سفير فرنسا بالقاهرة: 150 شركة فرنسية وفرت 50 ألف فرصة عمل بمصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. سفير فرنسا بالقاهرة: 150 شركة فرنسية وفرت 50 ألف فرصة عمل بمصر

12:48 ص الخميس 13 يوليه 2017

  • عرض 3 صورة

    786800ceb2.jpg

  • عرض 3 صورة

    e4c47f9367.jpg

  • عرض 3 صورة

    997744c809.jpg

إعادة الألبوم

بالصور- في السويس.. أسماك البحر الأحمر فوق احتمال

الألبوم التالى

بالصور- في السويس.. أسماك البحر الأحمر فوق احتمال "جيب" المواطن

الإسكندرية – محمد البدري:

قال ستيفان روماتيه، سفير فرنسا بالقاهرة، إن حجم التبادل التجاري بين وفرنسا بلغ 2 مليار يوريو بينما وصل حجم الاستثمار إلى 4 مليار يورو، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الفرنسية العاملة في مصر ارتفع من 130 إلى 150، وهو ما ساهم في زيادة فرص العمل المتاحة من 33 ألف إلى 50 ألف فرصة عمل قابلة للزيادة مستقبلاً.

جاء ذلك في تصريح صحفي له، خلال لقاءه بالمؤتمر الصحفي المنعقد بالقنصلية الفرنسية بالإسكندرية، مساء الأربعاء، على هامش الاحتفال بالعيد الوطني لدولة فرنسا، بحضور نبيل جحلاوي قنصل فرنسا بالإسكندرية وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية.

وأضاف أن مصر تواجه حاليًا بعض الصعوبات الاقتصادية، إلا أن برنامج الإصلاحات المصرية الذي تم ضبطه مع صندوق النقد الدولي، قد يعطي تأثيرًا إيجابيا على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح اتخذ إجراءات شجاعة في هذا الشأن لتحقيق الاستقرار، بما يجعل مصر في حاجة لاستثمارات أكثر في الفترة القادمة.

وأشار إلى أن فرنسا ستدعم مصر في إجراء إصلاحاتها الاقتصادية، من خلال خلق استثمارات جديدة، لاسيما وأن الوقت الحالي هو المناخ المناسب للاستثمار في مصر، لأنها مليئة بالقدرات الهائلة التي تؤهل لذلك.

وتابع: "مهمتي أن أقول للشركات الفرنسية تعالوا إلى مصر لتستثمروا، حتى نرافق هذا البلد في فترته الصعبة، ورسالتي هي رسالة ثقة في قدرة مصر على تجاوز الصعوبات الاقتصادية". وأضاف: "ولدينا التزام بالدعم المالي لمصر من خلال الوكالة الفرنسية، وكذا التعاون في الدعم الدولي الموجه لمصر."

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تشهد عددًا من اللقاءات رفيعة المستوى بين البلدين، مشيرًا إلى لقاء مرتقب خلال الأيام المقبلة يجمع بين وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الفرنسي، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سفير فرنسا بمصر: سنتدخل عسكريًا في سوريا لو استخدم النظام أسلحة كيميائية

    أخبار

  • سفير فرنسا بمصر: على قطر فعل شيئين لإنهاء أزمتها مع دول الجوار

    أخبار

  • السفير الفرنسي: علاقتنا بالقاهرة تشهد تطورًا.. و"ماكرون" مهتم بالشباب

    أخبار

  • توفير 65 وظيفة في المناطق الصناعية بالمنوفية.. تعرف عليها

    أخبار

إعلان

e4d7de7466.jpg
0ebdb789c1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

الرئيس السيسي يغادر تشاد في نهاية جولته الإفريقية

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد

السيسي: حريصون على تقديم كل العون والمساعدة اللازمة لتشاد