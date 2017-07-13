مقتل 5 اشخاص في انفجار سيارة مفخخة قرب العاصمة الصومالية

مقديشو - (د ب ا):

ذكر شهود عيان خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم واصيب عدد آخر بجراح جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الاربعاء.

وذكر شهود العيان أن الانفجار وقع بعد أن انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش امنية فى منطقة سينكا داير الواقعة على الطريق الرئيسى الذى يربط مقديشو بمدينة افغويى، بحسب إذاعة "شبيلي".

وقد انفجرت الشاحنة فى موقف للسيارات فور توقيفها من قبل قوات الأمن للاشتباه فيها خلال توجهها الى العاصمة. وقد ارتفع عمود دخان أسود كثيف الى السماء عقب الانفجار.

وانطلقت سيارات الاسعاف إلى مكان الانفجار. وقد نقل الجرحى، ومعظمهم من المدنيين، إلى المستشفى في مقديشو لتلقي العلاج الطبي.

وأعلن مسلحو حركة الشباب التابعة للقاعدة مسؤوليتهم عن الهجوم من خلال بيان نشر على موقع الحركة ، مؤكدين أنهم استهدفوا قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقى كانت تمر فى المنطقة.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في يوم واحد فى ضواحى مقديشو منذ اشهر ،حيث تحاول الحكومة الاتحادية التى تدعمها الأمم المتحدة استعادة السلام فى البلاد وهزيمة حركة الشباب فى ساحات القتال.

يذكر أن جماعة الشباب، التي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال،تشن هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي التي تساند حكومة مقديشو في قتالها ضد الجماعة .

ويبلغ عدد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال أكثر من 20 ألف جندي .