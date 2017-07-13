أخبار عاجلة

حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

مقتل 5 اشخاص في انفجار سيارة مفخخة قرب العاصمة الصومالية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مقتل 5 اشخاص في انفجار سيارة مفخخة قرب العاصمة الصومالية

12:38 ص الخميس 13 يوليه 2017

مقتل 5 اشخاص في انفجار سيارة مفخخة قرب العاصمة الصومالية

أرشيفية

مقديشو - (د ب ا):

ذكر شهود عيان خمسة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم واصيب عدد آخر بجراح جراء انفجار سيارة مفخخة بالقرب من العاصمة الصومالية مقديشو اليوم الاربعاء.

وذكر شهود العيان أن الانفجار وقع بعد أن انفجرت شاحنة محملة بالمتفجرات عند نقطة تفتيش امنية فى منطقة سينكا داير الواقعة على الطريق الرئيسى الذى يربط مقديشو بمدينة افغويى، بحسب إذاعة "شبيلي".

وقد انفجرت الشاحنة فى موقف للسيارات فور توقيفها من قبل قوات الأمن للاشتباه فيها خلال توجهها الى العاصمة. وقد ارتفع عمود دخان أسود كثيف الى السماء عقب الانفجار.

وانطلقت سيارات الاسعاف إلى مكان الانفجار. وقد نقل الجرحى، ومعظمهم من المدنيين، إلى المستشفى في مقديشو لتلقي العلاج الطبي.

وأعلن مسلحو حركة الشباب التابعة للقاعدة مسؤوليتهم عن الهجوم من خلال بيان نشر على موقع الحركة ، مؤكدين أنهم استهدفوا قافلة تابعة لقوات الاتحاد الأفريقى كانت تمر فى المنطقة.

ويعد هذا الهجوم الأكثر دموية في يوم واحد فى ضواحى مقديشو منذ اشهر ،حيث تحاول الاتحادية التى تدعمها الأمم المتحدة استعادة السلام فى البلاد وهزيمة حركة الشباب فى ساحات القتال.

يذكر أن جماعة الشباب، التي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال،تشن هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي التي تساند حكومة مقديشو في قتالها ضد الجماعة .
ويبلغ عدد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال أكثر من 20 ألف جندي .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • إصابة 13 أشخاص على الأقل جراء انفجار بقارب في ألمانيا

    أخبار

  • مقتل قائد شرطة ومرافقه في انفجار قنبلة بجنوب غرب باكستان

    أخبار

  • 5 قتلى و89 مصابًا في انفجار بأنبوب غاز شمال شرق الصين

    أخبار

  • مقتل وإصابة 5 عراقيين من أسرة واحدة في كركوك

    أخبار

إعلان

da1d8f35b2.jpg
b2517ff3c4.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء الاضرار الناتجة عن الكوارث في سيراليون

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية

الحكومة تستهل اجتماعها بالوقوف دقيقية حداد على ضحايا حادث قطاري الاسكندرية