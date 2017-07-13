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العرب اليوم: اجتماع خماسي لبحث أزمة قطر.. واقتحام الأقصى

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مصراوي Masrawy

العرب اليوم: اجتماع خماسي لبحث أزمة قطر.. واقتحام الأقصى

12:25 ص الخميس 13 يوليه 2017

 

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العربية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة. كان أبرزها مباحثات وزير الخارجية الأمريكي مع وزراء خارجية الدول الأربعة المقاطعة لقطر في جدة، وملاحقة فلول داعش بالموصل، إضافة إلى اقتحام مستوطنين للمسجد الأقصى.

1- اجتماع خماسي في لبحث الأزمة مع قطر

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وزير الخارجية الأمريكي فى مباحثات بالسعودية اليوم (أ ف ب)

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى شارك في الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية والسعودية والإمارات والبحرين في جدة بحضور وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الكويتية.

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2- الملك سلمان يستقبل وزير الخارجية الأمريكي في جدة

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الملك سلمان يستقبل وزير الخارجية الأمريكي في جدة( أ ف ب)

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بقصر السلام بجدة، وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية ريكس تيلرسون.

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3- العراق يلاحق فلول داعش

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القوات العراقية تمشط مناطق بالموصل اليوم (أ ف ب)

تنعم مدينة الموصل العراقية بفرحة التحرير، بعد 3 سنوات من سقوطها في يد تنظيم "داعش" الإرهابي، وإعلانه قيام دولة الخلافة المزعومة، ليبدأ العراق في تطهير المدينة من فلول التنظيم، وإعادة إعمار البنى التحتية للمدينة العريقة.

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4- عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون باحات الأقصى

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عشرات المستوطنين اليهود يقتحمون المسجد الأقصى (أ ف ب)

اقتحم 85 مستوطناً، باحات المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة، تحت حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

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5- مقتل عسكري روسي في سوريا

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عناصر من القوات الروسية في قاعدة طرطوس البحرية (أ ف ب)

قتل ضابط روسي بقذائف هاون في محافظة حماة بوسط سوريا، كما أعلن الجيش الروسي في تصريحات نقلتها وكالات الانباء الروسية.

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