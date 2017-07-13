نقيب الصحفيين يلتقي رئيس الأعلى للإعلام لبحث أزمه المواقع المحجوبة السبت

كتبت- هاجر حسني:

قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، إنه بصدد عقد لقاء مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام مطلع الأسبوع المقبل بحضور رؤساء تحرير ومسئولي المواقع المحجوبة.

وأضاف سلامة، في تصريحات صحفية، عقب لقائه بصحفيي جريدة البورصة المحجوب موقعها والمتحفظ على أموالهم مساء الأربعاء: "سنقعد اللقاء بحضور قيادات الجريدة يومي السبت أو الأحد القادمن، وسيتم دعوة باقي قيادات المواقع المحجوبة".



وأوضح سلامة أن أزمة صحفيي البورصة أكبر من أزمة بقية المواقع المحجوبة، وذلك بسبب التحفظ على أموالهم وعدم وجود إدارة تدير الحساب والأموال المجمدة لدى شركه البورصة والديلي نيوز".

وتابع: "اجتماعات اللجنة المشكلة من النقابة بشأن نمتابعة قرار التحفظ على الأموال مستمرة ولكن لم تصل لأي قرارات حتى الآن".



وبشأن مطالبات صحفيي البورصة والديلي نيوز بصرف النقابة إعانات لهم هذا الشهر لعدم تمكنهم صرف مستحقاتهم الشهرية بعد التحفظ على أموال المواقع، أكد سلامة أن هذا القرار سيصدر خلال اجتماع المجلس لأنه ليس قرارًا فرديًا.

من جهته، قال مساعد رئيس التحرير لجريده البورصة عبدالرازق الشويخي، إنهم سينتظروا اجتماع النقيب مع رئيس المجلس الأعلى للإعلام ومايسفر عنه، وسيتم بعدها التشاور في سبل التصعيد لحل أزمتهم لاسيما بعد حجب موقعي البورصة والديلي نيوز.