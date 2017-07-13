حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

شهدت الساحة العالمية، اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث الهامة. كان أهمها عقد قمة أوروبية في إيطاليا، والتفجيرات التي وقعت في نيجيريا، إضافة إلى تدشين أول قاعدة عسكرية صينية في الخارج.

1- قمة في إيطاليا لتقريب دول البلقان من الاتحاد الأوروبي

المستشارة الألمانية ووزير الخارجية البريطاني في روما اليوم (أ ف ب)

عقدت سبع من دول الاتحاد الأوروبي وست دول من البلقان الغربي قمة في تريستي بشمال غرب إيطاليا من أجل دفع التقارب مع الاتحاد قدما وتشجيع التعاون الاقليمي.

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2- اجتماع كوري جنوي-ياباني لبحث تدابير ضد كوريا الشمالية

رئيس الوزراء الياباني في طوكيو - أرشيفية (أ ف ب)

عقدت السلطات الدفاعية الكورية الجنوبية والامريكية واليابانية اجتماعا عبر دائرة تلفزيونية مغلقة (فيديو كونفرانس)، حيث تبادلت المعلومات بشأن صاروخ "المريخ-14" الذي أطلقته كوريا الشمالية في الرابع من يوليو الجاري وبحثت اتخاذ تدابير ضد إطلاق بيونج يانج لصواريخ، طبقا لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للانباء.

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3- الصين ترسل عسكريين إلى أول قاعدة لها في الخارج

تأهب القوات الصينية للمغادرة إلى جيبوتى (أ ف ب)

ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية أن الصين أرسلت عسكريين إلى أول قاعدة عسكرية لها في الخارج، في جيبوتي، وذلك بعد يوم من قيام سفن حربية صينية بمناورة بالذخيرة الحية في البحر المتوسط، في دلالة على توسع القوة العسكرية للبلاد.

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4- مصابون في انفجار قارب بألمانيا

انفجار قارب بألمانيا اليوم (أ ف ب)

ارتفعت حصيلة مصابي انفجار قارب في ميناء بمدينة ميندن شمالي ألمانيا إلى 13 شخصا.

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5- قتلى في تفجيرات انتحارية في نيجيريا

موقع انفجار في نيجيريا - أرشيفية (أ ف ب)

قالت خدمات الطوارئ إن مالايقل عن 16 شخصا قتلوا في سلسلة من التفجيرات الانتحارية في شمال شرق نيجيريا.

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