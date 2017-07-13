«عودة باسم وتألق صالح وهدية غالي» أهم ملامح «الأهلي ودجلة»

التحرير

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تأهل النادي الأهلي لنصف نهائي كأس مصر، عقب فوزه الكبير على نادي وادي دجلة بنتيجة «4-1»، الأربعاء، في دور الثمانية للبطولة.

الفريق الأحمر سينتظر الفائز من مواجهة مصر المقاصة وسموحة ليواجهه في نصف نهائي البطولة التي لم يحقق لقبها منذ عام 2007 عندما تفوق على الزمالك في المباراة النهائية.

ويرصد «التحرير» أبرز ملامح المباراة في السطور التالية:

1-ضغط عالي وتألق جمعة:

بدأ الأهلي المباراة بخطة ( 4\3\2\1) على أن يتقدم حسام غالي هجوميًا في حالة امتلاك لاعبي الفرق الأحمر الكرة لعمل الزيادة الهجومية مع صالح جمعة، ويبقي حسام عاشور في منطقة الوسط للتأمين الدفاعي، وجد فريق الأهلي صعوبة في بداية المباراة نظرًا للضغط الكبيرمن لاعبي دجلة، بناء علي تعليمات «ميدو» لتضييق المساحات علي أطراف الملعب الهجومية في (ميدو جابر ومؤمن زكريا)، إلا أن الهفوات الدفاعية لخط دفاع فريق دجلة والتمركز الخاطئ في بعض الأحيان، كادت أن تكلفهم أكثر من هدف منها انفراد تام لعمرو جمال، لكنه لم يحسن استغلالها.

نقطه تحول الأهلي الهجومية طوال المباراة هو صالح جمعة لإستغلال مهاراته وسرعاته في أختراق دفاعات دجلة، واستغل «ميدو» سرعات فريقه البدنية المتملثة في ( إبراهيم نداي - وكريم ممدوح ) والكرات الطولية المتقنة من محمد هلال خلف مدافعي الأحمر، تسببت في مشاكل في خط الظهر للمارد الأحمر، وأستطاع في واحدة منهم أن يرتكب الشناوي حارس مرمي الأهلي خطأ بعد خروجه وعرقله كريم ممدوح واحتساب ركلة حرة من خارج منطقه الجزاء ليستغلها دجلة في إحراز أولي أهدافه.

استطاع باسم علي من كرة في الجبهة اليمني اختراق دفاعات الفريق الدجلاوي والدخول لمنطقة الجزاء مما أضطر مدافع دجلة للالتحام معه داخل المنطقة نجح في الحصول علي ركلة جزاء ترجمها صالح جمعة في مرمي محمود رضا.

2- أستحواذ أحمر:

بدأ الشوط الثاني النادي الأهلي بضغط كبير، بنسبة استحواذ كبيرة وعاني فريق دجلة طوال الشوط الثاني من كثرة التمرير الخاطىء وفقد الكرة بشكل سريع مما منحه مزيد من الاستحواذ على أطراف الملعب من خلال (صبري رحيل - وباسم علي)، واكتفي لاعبي دجلة بالتكتل الدفاعي وأداء الأدوار الدفاعيه طوال الشوط الثاني، إلا أنه كان يمثل خطورة في أوقات قليلة على مرمى محمد الشناوي.

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3- تألق باسم علي:

أستمر فريق دجلة بالأكتفاء بأداء الأدوار الدفاعية وحول ميدو طريقه لعب الفريق إلي من (4\3\2\1) إلي (4\5\1) إلا أن تألق باسم علي سبب مشاكل كبيرة في خط ظهر مدافعيه، وفتح جبهه يمنى خطيرة للأهلي مع التكملة الهجومية للثنائي «جمعة ومؤمن» الأكثر تمريرات صحيحة في المباراة بنسبه 89% لصالح جمعة و 86 % لمؤمن زكريا، واستطاع من خلالهم لاعبي الأحمر أستغلال تهورمدافع دجلة للمرة الثانية وحصلوا علي ركلة جزاء أحرزها صالح جمعه المتألق.

4- إستسلام دجلاوي:

بعد إحراز النادي الأهلي الهدف الثاني، لم يستطع فريق دجلة أن يبادر الأهلي هجوميًا، وظهر لاعبيه في حالة تراخي شديدة خاصة بعد أن أستنفذ الفريق بدنيًا، وأجري البدري تغيراته بخروج ( ميدو جابر ونزول نيدفيد ) وظهر في خط دفاع دجلة مشاكل كبيرة ومساحات استغلها مؤمن زكريا بسرعاته في الهدف الثالث ودفع البدري بكلا من: (عمادمتعب بدلًا من صالح جمعة)، وظهر الفريق الأصفر مستسلمًا حتي تمكن الأهلي إضافه الهدف الرابع عن طريق عماد متعب الغائب عن المشاركة أساسيًا.

5- اللقطة الأجمل:

جاءت اللقطة الأجمل في المباراة بالدقيقة 92 وكان بطلها عماد متعب، باحرازه للهدف الرابع، بعدما رفض مؤمن زكريا، وحسام غالي تسديد الكرة في الشباك، وفضلا تمرير الكرة له.