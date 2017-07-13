فيديو| ميدو للجبلاية: «عايزين نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك؟ مبروك»

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هاجم أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق وادي دجلة، اتحاد الكرة، واتهمه بمجاملة الأهلي والزمالك، في جدول مباريات بطولة كأس مصر، معلقًا «عايز النهائي بين الأهلي والزمالك؟ مبروك».

وأضاف «ميدو»، خلال تصريحاته لقناة dmc sports، «ثروت سويلم كان عنده حق، لما قال عايزين نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك، حرام مفيش اتحاد كرة بيغير معاد ماتش شهر كامل، ده ما بيحصلش حتى في موزمبيق».

وتابع مهاجم المنتخب الزمالك السابق، أن منتخب مصر سيواجه أزمة في تصفيات كأس العالم بسبب اجهاد اللاعبين، معلقًا «احنا بنعاني زى كل الأندية، أنا زعلان على بلد بامكانيات مصر المادية والبشرية مش عارفين ننظم مسابقة، مين المسؤول؟».

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وتأهل الأهلي، للدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر، بعد تغلبه مساء اليوم الأربعاء، على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «السلام».





