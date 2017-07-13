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مسؤولون فلسطينيون: توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بسبب أزمة الوقود

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مصراوي Masrawy

مسؤولون فلسطينيون: توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بسبب أزمة الوقود

12:08 ص الخميس 13 يوليه 2017

مسؤولون فلسطينيون: توقف محطة الكهرباء الوحيدة في غزة عن العمل بسبب أزمة الوقود

ارشيفية

غزة - (د ب أ):

ذكر مسؤولون فلسطينيون في قطاع غزة أن محطة الكهرباء الوحيدة العاملة بالقطاع توقفت عن العمل، مساء اليوم الأربعاء، بسبب نقص حاد في الوقود، مما سيترك القطاع الساحلي بدون كهرباء تماما.

وذكر مسؤولون في شركة الكهرباء التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أنهم أوقفوا أخر توربين يعمل في المحطة الواقعة جنوبي غزة.

ويعاني قطاع غزة، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من مليوني نسمة، من أزمة طاقة منذ وسط نيسان/ أبريل بسبب خلاف حول الضرائب بين حركة المقاومة الإسلامية حماس، التي تحكم القطاع، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وترزح غزة تحت حصار إسرائيلي شديد منذ أن بسطت حركة حماس سيطرتها على القطاع الساحلي بالقوة منذ عقد من الزمان، ويتعرض السكان لانقطاع التيار الكهربي بشكل متكرر.

ومنذ أبريل، لم تولد محطة الكهرباء في غزة ما يصل إلى ميجاوات في الوقت الذي خفّضت فيه إسرائيل كمية الكهرباء التي تنقلها إلى قطاع غزة. وتعرضت خطوط الكهرباء التي تم بناؤها لتنقل الكهرباء من لأضرار بسبب أعمال القتال العنيفة في شمال سيناء.

يذكر أن مصر أرسلت حوالي أربعة ملايين لتر من الوقود منذ أسبوعين لتشغيل محطة الطاقة، لكنها لم تكف لحل الأزمة المتفاقمة .

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