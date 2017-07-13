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الحق في الدواء: 57357 بُنيت بأموال الشعب.. وأبسط حقوقنا معاملة بشكل لائق

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الحق في الدواء: 57357 بُنيت بأموال الشعب.. وأبسط حقوقنا معاملة بشكل لائق الحق في الدواء: 57357 بُنيت بأموال الشعب.. وأبسط حقوقنا معاملة بشكل لائق

التحرير

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قال محمد عز العرب، المستشار الطبي بمركز الحق في الدواء، إن البيان الصادر عن مستشفى سرطان الأطفال «57357»، عن حالة الطفلة «جنا»، ووصف والدها بـ«الكاذب»؛ مأساة يجب التحقيق فيها.

أضاف عز العرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن «57357 تم بنائها بأموال الشعب، وأبسط حقوق هذا الشعب عندما يذهب إليها يتم معاملته بشكل لائق، وتقدم إليه المشورة الطبية حتى لو لم يتم استكمال علاجه بداخلها».

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وطالب المستشار الطبي بالمركز الحق في الدواء بالتحقيق في واقعة الطفلة «جنا»، واصفًا البيان الصادر عن المستشفى بـ«الكارثة»، مشدّدًا على أنه مخالف لأصول العدالة الاجتماعية وحقوق المرضى.

أكد على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية لمستشفى «57357»، وأن تقدم المستشفى المشورة الطبية للمرضى الذين يترددوا عليها حتى لو يتم علاجهم في معهد الأورام.

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