استشاري نفسي: مصر تتجاوز النسبة العالمية في تناول الطلاب للمخدرات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال محمد منصور، استشاري الصحة النفسية والمتخصص في علاج الإدمان، مساء الأربعاء، إن تناول 7.7% من طلاب الثانوية العامة للمخدرات تعد نسبة خطيرة، لأنها تتعدى النسب العالمية، موضحًا أن النسب العالمية لتناول المخدرات في هذا العمر 5%.

أضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت مصر»، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن تلك النسبة تدق أجراس الخطر، مشدّدًا على أننا بحاجة إلى حملات توعية شاملة، خاصةً على صفحات السوشيال ميديا؛ لأن كل الشباب الآن يتواصلون عبر صفحات الإنترنت.

شاهد أيضا

تابع: «علاج الطالب المدمن مش بس من خلال المصحات والمستشفيات، ولكن يجب النظر في أسباب الإمدان، وهل هناك مشاكل في الأسرة أجبرته على ذلك وغيره، لازم يكون للأسرة عين على ابنها، ويكون في مراقبة لأسلوبه ومستواه في الدراسة وسلوكه مع الآخرين باستمرار لعلاج الكارثة في وقتها».