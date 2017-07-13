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استشاري نفسي: مصر تتجاوز النسبة العالمية في تناول الطلاب للمخدرات

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استشاري نفسي: مصر تتجاوز النسبة العالمية في تناول الطلاب للمخدرات استشاري نفسي: مصر تتجاوز النسبة العالمية في تناول الطلاب للمخدرات

التحرير

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قال محمد منصور، استشاري الصحة النفسية والمتخصص في علاج الإدمان، مساء الأربعاء، إن تناول 7.7% من طلاب الثانوية العامة للمخدرات تعد نسبة خطيرة، لأنها تتعدى النسب العالمية، موضحًا أن النسب العالمية لتناول المخدرات في هذا العمر 5%.

أضاف منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بتوقيت »، عبر شاشة «التليفزيون العربي»، أن تلك النسبة تدق أجراس الخطر، مشدّدًا على أننا بحاجة إلى حملات توعية شاملة، خاصةً على صفحات السوشيال ميديا؛ لأن كل الشباب الآن يتواصلون عبر صفحات الإنترنت.

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تابع: «علاج الطالب المدمن مش بس من خلال المصحات والمستشفيات، ولكن يجب النظر في أسباب الإمدان، وهل هناك مشاكل في الأسرة أجبرته على ذلك وغيره، لازم يكون للأسرة عين على ابنها، ويكون في مراقبة لأسلوبه ومستواه في الدراسة وسلوكه مع الآخرين باستمرار لعلاج الكارثة في وقتها».

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التحرير

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