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فيديو| بكري: «الجزيرة» غير مهنية و«بتطبل» لتميم

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فيديو| بكري: «الجزيرة» غير مهنية و«بتطبل» لتميم فيديو| بكري: «الجزيرة» غير مهنية و«بتطبل» لتميم

التحرير

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قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن المملكة العربية لم تكن المرة الأولى التي تعترض فيها على سياسة قناة الجزيرة القطرية، حيث أنها أغلقت مكاتبها منذ عدة سنوات حيث أنها حاولت بث الفتنة داخل الأراضي المملكة وهو ما أثار حفيظة السعوديين والأسرة الحاكمة.

وأضاف بكري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «انفراد»، مع الإعلامي سعيد حساسين، على قناة «العاصمة»، أن القناة ليست مهنية حيث لا يوجد أي انتقاد لحكومة قطر على شاشتها أو أي توجيهات سوى توجيهات أميرها تميم بن حمد وهو ما يتعارض مع حرية الإعلام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الجريزة تبث الفتنة والإرهاب والتخريب في العالم العربي، مضيفًا: «دي قناة بتطبل لكل ما يصدر لأمير قطر وتستخدم أبواقها الإعلامية للهجوم على الأخرين وتلعب القناة دورا في الإساءة وتشوية سمعة الأخر».

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وأوضح أن القناة تروج للإرهاب حيث أنها تستضيف الإرهابين على هوائها وتروج لهم رغم أنهم قتلة .

 

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التحرير

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