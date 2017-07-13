حقيقة تلقي صحفيين في «صوت الأزهر» خطابات تهديد

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قال الكاتب أحمد الصاوي، رئيس تحرير جريدة «صوت الأزهر»، إنه لا يفهم سبب تلقي الجريدة والصحفيين العاملين بها تهديدات، مشيرًا إلى أنه يترك كافة الأمور لجهات التحقيق والإجراءات التي اتخذتها المشيخة.

أكد الصاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج «آخر النهار»، عبر فضائية «النهار»، أن «أي عمل في الدنيا لا يحظى أبدًا بتوافق جميع الآراء، وطبيعي أن يحوز على إعجاب البعض ولا يعجب الآخر، لكن سياسة الجريدة واضحة، فهي تعبر عن فكر الأزهر والإمام الأكبر، وجميع سياساتها التحريرية تندرج تحت تلك الغاية، وإذا كان أحدهم يعارض هذا الفكر فهم أفراد معدودين».

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أشار رئيس تحرير جريدة «صوت الأزهر»، إلى ثقته الكاملة في جميع الإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة والمشيخة لمواجهة هذه التهديدات، مؤكدًا أن الجريدة مستمرة في الظهور بانتظام، فهي وسيلة للتواصل بين الأزهر والمجتمع، وجزء أساسي من سياسة الانفتاح على العالم الخارجي الذي يتبعها شيخ الإمام الدكتور أحمد الطيب.

وتداولت مواقع أخبارية أنباء حول تلقي 17 صحفيا بالجريدة الناطقة باسم المشيخة، لخطابات تهديد، فيما تحقق مشيخة الأزهر في الأمر.