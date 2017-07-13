10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

اعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصريحات عدة حول العالم، خلال 24 ساعة، كان أبرزه موقف وزير الخارجية سامح شكري خلال الاجتماع الخماسي بالسعودية واتهام وزير الاعلام البحريني لقناة "الجزيرة" بنشر الأكاذيب، علاوة على اعلان الرئيس التركي تمديد حالة الطوارئ في البلاد.

1- ترامب: داعش وعصابة MS-13 إلى زوال

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (أ ف ب)

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تغريدة، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، قال فيها إن "داعش في حالة فرار، وسيتم محوه من سوريا والعراق قريبًا".

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2- وزير الإعلام السعودي: قطر تبادر بشق الصف العربي

وزير الإعلام السعودي (أ ف ب)

أعلن وزير الإعلام السعودي، عواد العواد، أن المملكة حرصت على أن تساهم بكل جهد في محاربة الإرهاب، وكل السبل الذي تؤدي إليه أو المساهمة بالترويج له.

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3- "شكري" لوزير الخارجية الأمريكي: متمسكون بالمطالب الـ13 من قطر

وزير الخارجية سامح شكرى (أ ف ب)

قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزير الخارجية سامح شكرى شارك، في الاجتماع الذي ضم وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين في جدة بحضور وزير خارجية الولايات المتحدة ووزير الدولة للشؤون الخارجية الكويتية.

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4- ملك اسبانيا: أسبانيا والمملكة المتحدة لديهما بالفعل تاريخ مشترك طويل

ملك اسبانيا فيليب السادس (أ ف ب)

أعرب ملك اسبانيا فيليب السادس عن ثقته في حل نزاع طويل حول اقليم جبل طارق البريطاني الذي تطالب اسبانيا باحقيتها في السيادة عليه .

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5- وزير الإعلام البحريني: الجزيرة تسعى بشكل ممنهج لترويج الأكاذيب

وزير الإعلام البحريني (أ ف ب)

قال الدكتور علي بن محمد الرميحي وزير شئون الإعلام بمملكة البحرين رئيس الدورة العادية السابقة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب إن هناك قنوات مشبوهة تنحاز لمنظمات إرهابية.

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6- وزير الداخلية الألماني: على أوروبا اتخاذ إجراءت صرامة ضد الجرائم المنظمة

وزير الداخلية الألماني (أ ف ب)

تعتزم الحكومة الألمانية تشديد الإجراءات ضد عصابات المجرمين والمافيا من خلال سن قوانين جديدة.

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7- المبعوث الدولي إلى اليمن: أزمات اليمن ستظل مستمرة

المبعوث الأمم إلى اليمن (أ ف ب)

قال المبعوث الدولي إلى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد إن اليمن لا تشهد أزمة واحدة وانما تشهد مجموعة من الأزمات المتعددة.

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8- أردوغان: سنرفع الطوارئ عندما تنتهي الحاجة لها

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (أ ف ب)

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه سيتم رفع حالة الطوارئ عندما تنتهي الحاجة لها.

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9- العبادي: على دول العالم عدم التساهل مع الإرهابيين

رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي (أ ف ب)

صرح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأن حكومته لن تصدر أي بيان عفو عن الإرهابيين القتلة وعدم التساهل معهم.

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10- جاويش أوغلو: مذكرة التفاهم الأمريكية القطرية تعكس جدية الدوحة

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو (أ ف ب)

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو إن مذكرة التفاهم حول مكافحة تمويل الإرهاب التي وقعتهاالولايات المتحدة وقطر أمس، هي مؤشر على جدية الدوحة في مكافحة الإرهاب.

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