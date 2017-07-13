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مصادر أمنية: مقتل مهرب هيروين ولا صحة لإطلاق نار على كمين دهب

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مصراوي Masrawy

مصادر أمنية: مقتل مهرب هيروين ولا صحة لإطلاق نار على كمين دهب

11:35 م الأربعاء 12 يوليو 2017

مصادر أمنية: مقتل مهرب هيروين ولا صحة لإطلاق نار على كمين دهب

ارشيفية

كتب- علاء عمران- وجنوب سيناء- أشرف سويلم:

نفت مصادر أمنية ما تردد عن إطلاق مسلحين النار على كمين أمني في مدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء، وقال مسؤول بوزارة الداخلية إن مهربي هيروين اقتحما الكمين بسيارة نصف نقل، فأطلقت القوات النار عليهما وقتلت أحدهما فيما فر الثاني إلى المنطقة الجبلية.

وأوضح المصدر أن قوة الكمين أوقفت السيارة التي كان يستقلها المتهمين لتفتيشها، إلا أنهما حاولا الهرب، فأطلقت الشرطة الأعيرة النارية تجاه السيارة، ما أسفر عن مقتل شخص، وهروب آخر إلى المنطقة الجبالية، وضبط ٣٠٠ جرام "هيروين".

ونفى المصدر، ما تردد عن إطلاق المتهمين الأعيرة النارية تجاه الكمين، مشيرا إلى إغلاق القوات جميع المداخل والمخارج المؤدية لجنوب سيناء، فيما تمشط القوات الخاصة أنحاء المحافظة لضبط المتهم الهارب.

وأكد مصدر أمني من جنوب سيناء تصريحات المسئول بالداخلية، مضيفا: السيارة أصابت أمين شرطة حمدي عبد الحميد السكري، من الغربية، والمجند أحمد محمود محمد، 21 عامًا، والمجند محمود صبحي، وتم نقلهم إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

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