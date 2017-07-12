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حجب نتيجة 20 طالب "ثانوي" في المنوفية دون أسباب

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حجب نتيجة 20 طالب "ثانوي" في المنوفية دون أسباب حجب نتيجة 20 طالب "ثانوي" في المنوفية دون أسباب

مصراوي Masrawy

حجب نتيجة 20 طالب "ثانوي" في المنوفية دون أسباب

11:37 م الأربعاء 12 يوليو 2017

المنوفية - مروة فاضل:

تقدم حوالي 20 طالبًا بالثانوية العامة في مدرسة سبك الضحاك الثانوية بمركز الباجور، اليوم الأربعاء، بشكوى رسمية إلى مديرية التربية والتعليم في المنوفية، بسبب حجب نتيجتهم.

وقال إبراهيم راضي، ولي أمر أحد الطلاب، إنه فوجئ أن نتيجة نجله غير منشورة على المواقع الالكترونية ضمن نتيجة الثانوية العامة.

وأوضخ "راضي" أن حوالي 20 طالبًا بلجنة رقم 5 في مدرسة سبك الضحاك الثانوية حجبت نتيجتهم من على مواقع الوزارة دون سبب معلن، مشيرًا إلى أنهم يعتزمون التوجه إلى مقر وزارة التربية والتعليم في القاهرة، غدًا الخميس، لتقديم شكوى لمعرفة نتيجة أبنائهم.

من جانبه قال الدكتور عبد الله عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، إن نتيجة الثانوية العامة مركزية ولا دخل للمديرية بها، مطالبًا أولياء الامور بتقديم شكوى على الخط الساخن للوزارة.

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مصراوي Masrawy

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