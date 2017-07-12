حسام البدري: إصابة صالح ومؤمن ضيّعت فرحة الفوز

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أكد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حسام البدري، أن خروج صالح جمعة ومؤمن زكريا من مباراة دجلة التي حقق المارد الأحمر الفوز بها بنتيجة 4-1؛ بسبب الإصابة، أضاع فرحة المكسب؛ نظراً لحرصنا على جاهزية الثنائي الفترة المقبلة؛ إذ أنهما من القوام الأساسي للفريق.

وخرج جمعة وزكريا من مباراة دجلة عقب تعرضهما للإصابة، وأوضح طبيب الفريق أنهما تعرضا لكدمات وسيخضعان لفحص طبي لتحديد مدة غيابهما.

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وأضاف حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي، فى المؤتمر الصحفى عقب نهاية المباراة، أن مباريات الكأس لها طبيعة خاصة ولكن "استطعنا أن نحسم الفوز"، مضيفا: "حاولت إشراك لاعبين أساسيين مع البدلاء لمواصلة المشوار في البطولات".

وأبدى المدير الفني، حزنه الشديد على حالات الإجهاد التي تصيب اللاعبين، وهو يسعى إلى التغلب عليها عن طريق سياسة التدوير التي يتبعها في المباريات الرسمية التي يخوضها الفريق الأحمر.