مدرب الأهلي: هدف متعب يعكس الروح الرائعة بين اللاعبين

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عبر أحمد أيوب المدرب العام في الجهاز الفني للنادي الأهلي عن سعادته وزملائه في الجهاز بالروح التي ظهر بها اللاعبون في هدف عماد متعب في الدقيقة 90+2 في مواجهة وادي دجلة.
وأضاف أيوب: "هدف متعب يعكس الروح الرائعة بين اللاعبين التي أسعدتنا كثيراً كجهاز فني للفريق، بالإضافة إلى سعادتنا بتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي".
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واستكمل مدرب الأهلي: "واجهنا منافسا يدافع خلال 90 دقيقة ولكننا نجحنا في إحراز 4 أهداف منهم ثلاثية في الشوط الثاني نتيجة ضغط الفريق بالكامل هجوميا".
واختتم: "مستعدون لمباراة الزمالك لأهميتها بالرغم من حسم الدوري لكن لها أهمية جماهيرية خاصة".