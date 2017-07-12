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مدرب الأهلي: هدف متعب يعكس الروح الرائعة بين اللاعبين

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مدرب الأهلي: هدف متعب يعكس الروح الرائعة بين اللاعبين مدرب الأهلي: هدف متعب يعكس الروح الرائعة بين اللاعبين

التحرير

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عبر أحمد أيوب المدرب العام في الجهاز الفني للنادي الأهلي عن سعادته وزملائه في الجهاز بالروح التي ظهر بها اللاعبون في هدف عماد متعب في الدقيقة 90+2 في مواجهة وادي دجلة.

وأضاف أيوب: "هدف متعب يعكس الروح الرائعة بين اللاعبين التي أسعدتنا كثيراً كجهاز فني للفريق، بالإضافة إلى سعادتنا بتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي". 

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واستكمل مدرب الأهلي: "واجهنا منافسا يدافع خلال 90 دقيقة ولكننا نجحنا في إحراز 4 أهداف منهم ثلاثية في الشوط الثاني نتيجة ضغط الفريق بالكامل هجوميا".

واختتم: "مستعدون لمباراة لأهميتها بالرغم من حسم الدوري لكن لها أهمية جماهيرية خاصة".

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التحرير

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