مدرب الأهلي: هدف متعب يعكس الروح الرائعة بين اللاعبين

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عبر أحمد أيوب المدرب العام في الجهاز الفني للنادي الأهلي عن سعادته وزملائه في الجهاز بالروح التي ظهر بها اللاعبون في هدف عماد متعب في الدقيقة 90+2 في مواجهة وادي دجلة.

وأضاف أيوب: "هدف متعب يعكس الروح الرائعة بين اللاعبين التي أسعدتنا كثيراً كجهاز فني للفريق، بالإضافة إلى سعادتنا بتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي".

شاهد أيضا

واستكمل مدرب الأهلي: "واجهنا منافسا يدافع خلال 90 دقيقة ولكننا نجحنا في إحراز 4 أهداف منهم ثلاثية في الشوط الثاني نتيجة ضغط الفريق بالكامل هجوميا".

واختتم: "مستعدون لمباراة الزمالك لأهميتها بالرغم من حسم الدوري لكن لها أهمية جماهيرية خاصة".