فيديو| محمود طاهر: لم نقرر الاستغناء عن غالي ومتعب

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نفى المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، ما تردد عن نية مجلس الإدارة الاستغناء عن نجمي الفريق حسام غالي وعماد متعب، في نهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن الأنباء التي تتحدث عن ذلك غير صحيحة على الإطلاق.

وأوضح «طاهر» خلال تصريحاته لقناة dmc sports، أن اجتماعه الأخير بحسام البدري المدير الفني للفريق، لم يتطرق للحديث عن غالي ومتعب، مشيرًا إلى أن الأمور التي تتعلق بالقائمة ستحسم عقب نهاية الموسم الجاري.

شاهد أيضا

وأكد رئيس القلعة الحمراء، تجديد تعاقد حسام البدري لمدة موسم جديد، مشيدًا بالنجاح الذي حققه المدرب هذا الموسم.