أخبار عاجلة

حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

فيديو| محمود طاهر: لم نقرر الاستغناء عن غالي ومتعب

Google+ Print
فيديو| محمود طاهر: لم نقرر الاستغناء عن غالي ومتعب فيديو| محمود طاهر: لم نقرر الاستغناء عن غالي ومتعب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

نفى المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، ما تردد عن نية مجلس الإدارة الاستغناء عن نجمي الفريق حسام غالي وعماد متعب، في نهاية الموسم الجاري، مشيرًا إلى أن الأنباء التي تتحدث عن ذلك غير صحيحة على الإطلاق.

وأوضح «طاهر» خلال تصريحاته لقناة sports، أن اجتماعه الأخير بحسام البدري المدير الفني للفريق، لم يتطرق للحديث عن غالي ومتعب، مشيرًا إلى أن الأمور التي تتعلق بالقائمة ستحسم عقب نهاية الموسم الجاري.

شاهد أيضا

وأكد رئيس القلعة الحمراء، تجديد تعاقد حسام البدري لمدة موسم جديد، مشيدًا بالنجاح الذي حققه المدرب هذا الموسم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيط حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

فيديو وصور: الشرطة تطالب بعدم الاقتراب من محيد حادث الدهس ببرشلونة

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط التوترات الحدودية