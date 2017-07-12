التموين: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم.. وملتزمون بتوفيره

القاهرة- (أ ش أ):

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه لا مساس بدعم رغيف الخبز وأن الحكومة ملتزمة بتوفيره للمواطنين بسعر 5 قروش.

وقال مستشار الوزير والمتحدث الرسمي محمد سويد، أن تحرير سعر تداول الدقيق المدعم يهدف إلى تعظيم دور المطاحن والمخابر باعتبارهم شركاء في صناعة الخبز التي تنتج نحو 300 مليون رغيف يوميا.

وأوضح سويد، أن تحرير تداول الدقيق يتضمن عدة إجراءات تبدأ بشراء المطاحن للقمح من خلال هيئة السلع التموينية بالسعر الحر، ثم تقوم المخابز بشراء الدقيق المنتج بالسعر الحر أيضا؛ ما يؤدى لتحسين جودة المنتج والقضاء على ظاهرة تهريب الدقيق المدعم ويؤدى إلى تقليل الفاقد في الإنتاج بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% من إجمالي كميات القمح التي تستهلك في إنتاج الخبز المدعم.

وأكد مستشار الوزير أن هذه الخطوة جاءت بعد دراسة دقيقة ومشاورات أجراها الوزير على المصيلحي مع مطاحن القطاع العام والخاص ومع شعبة المخابز بعد أن وعدت الحكومة بإقرار الزيادة في تكاليف الإنتاج لتصويب منظومة الدعم.