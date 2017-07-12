«التعبئة العامة»: نسبة الأمية في مصر 19%

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قال مصطفى سعد، رئيس غرفة العمليات في الجهاز المركزي للتعبئة العامة، إن زيادة السكان تُعد مورد مهم للدولة، لكن يجب أن تكون معدلات التنمية في مصر ثلاث أضعاف الزيادة السكانية .

وأضاف سعد، خلال تصريحات خاصة لبرنامج «راي عام»، على قناة «تن»، أن تعداد السكان داخل مصر 93 مليون نسمة، وعدم وجود معدلات نمو اقتصادي تعادل معدلات النمو السكاني يُسبب أزمة كبيرة للدولة.

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وأوضح أن النمو الاقتصادي في الوقت الحالي لا يتماشى مع النمو السكاني، معقبًا: «حسابتنا للتعداد السكاني مبنية على التقديرات، لكن نقوم بعمل حصر رسمي بأعداد السكان وخصائصه وهذا ما زال مستمر، كما تأكدنا من أن نسبة الأمية في مصر 19%».