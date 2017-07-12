مكرم محمد: «وزراء الإعلام العرب أجمعوا أن مصر ركيزة الاستقرار»

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قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مساء الأربعاء، إن أزمة قطر ستستمر بسبب تمسك الدوحة بإنكارها وتعاندها في كافة المطالب، التي قُدمت من مصر والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات، مستكملًا: «هناك حجم عناد كبير جدًا».

أضاف أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «انفراد»، عبر فضائية «العاصمة»، أن رئيس أكبر دولة في العالم دونالد ترامب أكد أن قطر هي ممولة الإرهاب، موضحًا أن تهديد قطر بانسحابها من مجلس التعاون الخليجي يدل على تعنتها في تنفيذ المطالب ولن تنفذها.

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أشار إلى أن قطر جعلت من الجزيرة منبر للإرهاب، مضيفًا: «فعلًا دلوقتي مفيش بيت في مصر بيفتح الجزيرة عشان عرفوا إنهم بيألفوا صور وفيديوهات لتهييج الرأي العام، الجزيرة ما هي إلا بوق كاذب»، مشيرًا إلى أن وزراء الإعلام العرب أجمعوا خلال لقائهم، أن مصر هي ركيزة الاستقرار العربي.