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مصادر: ضبط صاحب التقرير المزور في واقعة «السحل» بمستشفى دمنهور

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مصادر: ضبط صاحب التقرير المزور في واقعة «السحل» بمستشفى دمنهور مصادر: ضبط صاحب التقرير المزور في واقعة «السحل» بمستشفى دمنهور

التحرير

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كشفت مصادر خاصة، أن قوة من قسم شرطة دمنهور، ألقت القبض على أحد أفراد الأمن داخل مستشفى دمنهور التعليمي بالبحيرة، عقب التأكد من تزوير التقرير الطبي الخاص بإصابته في ذراعه، خلال واقعة التعدي على 3 موظفين بالشركة المصرية لتجارة الأدوية، المسئولين عن مشروع علاج فيرس سي داخل المحافظة.

وأوضح الدكتور محمود عبدالواحد، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، والمفوض من قبل نقابة الصيادلة لحضور التحقيقات بالنيابة ومتابعة سير التحقيقات في الواقعة، انه سيحضر غدا أمام النيابة العامة في دمنهور؛ لمواجهة فرد الأمن الذي يتهم الصيادلة بالتعدي عليه بمحضر قديم.

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وكانت نيابة دمنهور قد استدعت الدكتور عبدالحكيم عبده، مدير مستشفى دمنهور التعليمي؛ لمواجهته باتهامات مديرة الحسابات بـ"المصرية لتجارة الأدوية"، منى فؤاد واثنين من زملائها، له بالتعدي عليهم داخل المستشفى.

كما تم استدعاء "عبده" اليوم، من قبل الدكتور هشام نصر، مدير المعاهد والمستشفيات التعليمية بالقاهرة؛ للتحقيق معه في الواقعة، وأكد الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، أنهم سيتقدمون غدا ببلاغ إلى النيابة الإدارية بدمنهور لوقف المدير عن عمله لحين انتهاء التحقيقات.

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