تفعيل «الشباك الواحد» للخدمات الحكومية في كفر الشيخ

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كتب: عمرو الشامي

قال السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، إنه تقرر تفعيل الخدمات الإلكترونية المتكاملة للمواطنين، عبر "الشباك الواحد" للخدمات الحكومية، بالحامول، وبيلا، كمرحلة مرحلة أولى، لمكافحة الفساد والقضاء على البيروقراطية الإدارية بالمركزين، مشيرا إلى تعميم التجربة في حالة نجاحها.

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وقال المحافظ، إن الدولة لا تدخر جهدًا في تيسير حصول المواطنين على الخدمات الحكومية، من خلال خدمة الشباك الواحد، مع ميكنة الخدمة إلكترونيا، لاختصار الوقت والجهد وتسهيلا على المواطنين، بمصداقية وشفافية وهذه البرامج ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الدولة إلى المواطنين في سبيل توفير الجهد، وتقليل النفقات، وتحسين أسلوب الرقابة، للتأكيد على مكافحة الفساد والقضاء على الروتين والبيروقراطية الإدارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ، اليوم الأربعاء، بقاعة الاجتماعات الكبري بديوان عام المحافظة، بحضور المحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، وقيادات المركزين والأجهزة التنفيذية والرقابية، لمناقشة البدء في تنفيذ مشروع الخدمات الإلكترونية المتكاملة للمواطنين ببيلا والحامول.