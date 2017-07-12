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دبلوماسي سابق: أمريكا تعلم بتورط قطر في دعم وتمويل الإرهاب

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دبلوماسي سابق: أمريكا تعلم بتورط قطر في دعم وتمويل الإرهاب دبلوماسي سابق: أمريكا تعلم بتورط قطر في دعم وتمويل الإرهاب

التحرير

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قال حمدي صالح، قنصل السابق في الولايات المتحدة الأمريكية، إن مذكرة التفاهم «القطري - الأمريكي» بشأن مكافحة الإرهاب اتفاق شكلي لا قيمة له، موضحاً أن أمريكا تُدرك حقيقة الأزمة والتورط القطري في دعم وتمويل الإرهاب.

وأضاف صالح خلال لقائه ببرنامج «ساعة من مصر»، المذاع على شاشة «الغد» ، أن الأزمة القطرية تفضح ازدواجية الغرب وأمريكا، لافتًا إلى أن الازدواجية الأمريكية تعكس انقسام داخل إدارة البيت الأبيض، مؤكداً أن القانون الدولي والأمريكي يُجرم دفع فدية للإرهابيين.

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وأشار صالح إلى أن علاقات قطر بالجماعات الإرهابية وتمويلها ورعايتها واضحة، موضحًا أن واشنطن تبحث عن الخروج الآمن وحفظ ماء الوجه للدوحة، جراء الأزمة الحالية.

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التحرير

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