أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان -
" تعليم قنا": التحفظ على الوجبات المدرسية داخل المخازن.. والمحافظة لم تشهد أي حالة تسمم -
بالصور.. نائب مدير البنك الدولي يزور معبد فيلة بأسوان -
بالصور .. رئيس جامعة بنها يفتتح المهرجان الكشفي للطلاب -
توصيل خط مياه جديد لقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية -
"دفن سري لعروس بعد زفافها".. قضية تشغل الأمن وجهات التحقيق بالمنيا -
بالصور.. محافظ الوادي الجديد: تكريم رواد المحافظة المعمرين خلال أيام -
المستشار عدلي حسين: حريصون على استقلال القضاة والرئيس السيسي لن يخيب رجائنا -
أمين الدعوة بالأزهر: نملك حق الضبطية القضائية لمنع أي عمل خليع (حوار) -
الشرطة توقف عشرات خلال تظاهرة للمعارضة في موسكو -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

الحلقة (11) من "صرخة روح": "سليم" و"رحاب" يحتفلان بعيد زواجهما

Google+ Print
الحلقة (11) من "صرخة روح": "سليم" و"رحاب" يحتفلان بعيد زواجهما الحلقة (11) من "صرخة روح": "سليم" و"رحاب" يحتفلان بعيد زواجهما

كتب : أمل القاضي منذ 1 دقيقة

بدأ مسلسل "صرخة روح"، في عرض الخماسية الثالثة منه تحت اسم "أهواء محرمة"، وشهدت الحلقة الحادية عشرة من المسلسل احتفال "سليم" وزوجته "رحاب" بعيد زواجهما العاشر في حضور مجموعة من أصدقائهما القدامى، رغم اعتراض "سليم" على إقامة حفل؛ حيث كان يفضل اقتصار الحفل عليهما فقط دون دعوة أحد، وهو ما اعترضت عليه "رحاب".

وتكشف أحداث الحلقة الأولى من الخماسية أن "رحاب" تعاني عدم الإنجاب، ما يُغضب والدة "سليم" التي تتمنى أن يتزوج ابنها من أخرى لترى أحفادها، ولكنه يظل متمسكًا بها، وتظهر "لينا" صديقته القديمة التي تحاول إقامة علاقة معه رغم علاقتها بصديقه، ولكنه يرفض ذلك.

الخماسية الثالثة بطولة عباس النوري، جهاد سعد، رندة مرعشلي، طارق مرعشلي، تولين البكري، لمى إبراهيم، وضاح حلوم، عاصم حواط، محمج قنوع، رغد مخلوف، انطوانيت نجيب، أحمد رافع، عهد أديب، وقصة وسيناريو وحوار فادي قوشجقجي، إخراج سامر برقاوي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر " أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"... عملية تجميد البويضات

السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات

السفيرة عزيزة - إحدى مرضى السرطان ... تحكي عن فترة إصابتها بمرض السرطان وتجميد البويضات

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان

السفيرة عزيزة - د. مدحت عامر" أستاذ الذكورة والعقم والحقن المجهري"...الحق في الإنجاب لمريض السرطان