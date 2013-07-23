الحلقة (11) من "صرخة روح": "سليم" و"رحاب" يحتفلان بعيد زواجهما

كتب : أمل القاضي منذ 1 دقيقة

بدأ مسلسل "صرخة روح"، في عرض الخماسية الثالثة منه تحت اسم "أهواء محرمة"، وشهدت الحلقة الحادية عشرة من المسلسل احتفال "سليم" وزوجته "رحاب" بعيد زواجهما العاشر في حضور مجموعة من أصدقائهما القدامى، رغم اعتراض "سليم" على إقامة حفل؛ حيث كان يفضل اقتصار الحفل عليهما فقط دون دعوة أحد، وهو ما اعترضت عليه "رحاب".

وتكشف أحداث الحلقة الأولى من الخماسية أن "رحاب" تعاني عدم الإنجاب، ما يُغضب والدة "سليم" التي تتمنى أن يتزوج ابنها من أخرى لترى أحفادها، ولكنه يظل متمسكًا بها، وتظهر "لينا" صديقته القديمة التي تحاول إقامة علاقة معه رغم علاقتها بصديقه، ولكنه يرفض ذلك.

الخماسية الثالثة بطولة عباس النوري، جهاد سعد، رندة مرعشلي، طارق مرعشلي، تولين البكري، لمى إبراهيم، وضاح حلوم، عاصم حواط، محمج قنوع، رغد مخلوف، انطوانيت نجيب، أحمد رافع، عهد أديب، وقصة وسيناريو وحوار فادي قوشجقجي، إخراج سامر برقاوي.