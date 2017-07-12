نائب رئيس «المخابز»: 3 شروط للحفاظ على جودة الرغيف بعد تحرير سعر الدقيق

التحرير

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قال إبراهيم حسيب، نائب رئيس شعبة المخابز، إنه بعد قرار وزارة التموين، شراء المخابز للدقيق بالسعر الحر، هناك 3 مطالب لأصحاب المخابز للحكومة، متابعًا: "على ألا يتم التلاعب في وزن جوال الدقيق 50 كيلو، كما يجب الحفاظ على نسبة الاستخلاص بحيث لا تقل عن 82%".

وأضاف حسيب، في تصريحات لـ"التحرير" أن أصحاب المخابز يطالبون أيضًا برفع نسبة الدقيق المستورد، الذي يتم خلطه مع المحلي إلى 50% من وزن الجوال، منوهًا بأن شحنات الدقيق المستورد لم يتم الإفراج عنها من الحجر الزراعي حتى الآن.

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وأكد حفاظ صحاب المخابز على شكل ومواصفات وحجم رغيف الخبز المدعم، وعدم الاقتراب من سعره أو مواصفاته، معتبرًا أن كل مطالبهم فقط للصالح العام، والحرص على المنظومة.