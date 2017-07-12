أخبار عاجلة

حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

صور| محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كرّم عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، من أبناء المحافظة، وهم نورهان سنوسي محمد يوسف (علمي علوم بمجموع 409)، وميار عصام محمود حسن (علمي علوم بمجموع 409)، ومحمد رضا محمد محمد جاد (علمي بمجموع 408.5)، والذين حصلوا على المراكز الأولى بقائمة الأوائل على مستوى الجمهورية.

حضر التكريم رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديرو إدارات مغاغة وأبو قرقاص وبني مزار، بالإضافة لأهالي الطلاب.

شاهد أيضا

قدّم المحافظ التهنئة للطلاب ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، كما تقدم بالشكر لأولياء الأمور والمعلمين أصحاب الفضل الحقيقي في هذا التفوق.

41231d2a5b.jpg191262ebb2.jpga14b972652.jpga8b9aec256.jpg

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

وزير الرياضة عن إحالة مجلس الأهلي للنيابة: «ليس أسلوبي لمحاربة طاهر»

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

«الشباب والرياضة» تكشف حقيقة إحالة مجلس محمود طاهر للنيابة

8 الصبح - آخر أخبار " الفن والرياضة والسياسة " - حلقة الخميس 17-8-2017

8 الصبح - آخر أخبار " الفن والرياضة والسياسة " - حلقة الخميس 17-8-2017