صور| محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

كرّم عصام البديوي محافظ المنيا، اليوم الأربعاء، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، من أبناء المحافظة، وهم نورهان سنوسي محمد يوسف (علمي علوم بمجموع 409)، وميار عصام محمود حسن (علمي علوم بمجموع 409)، ومحمد رضا محمد محمد جاد (علمي رياضة بمجموع 408.5)، والذين حصلوا على المراكز الأولى بقائمة الأوائل على مستوى الجمهورية.

حضر التكريم رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم، ومديرو إدارات مغاغة وأبو قرقاص وبني مزار، بالإضافة لأهالي الطلاب.

شاهد أيضا

قدّم المحافظ التهنئة للطلاب ومنحهم شهادات تقدير ومكافآت مالية، متمنيًا لهم دوام النجاح والتفوق، كما تقدم بالشكر لأولياء الأمور والمعلمين أصحاب الفضل الحقيقي في هذا التفوق.