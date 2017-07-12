أديب لحكام الدول المقاطعة لقطر: «الدم في رقبتكم لو فرطتوا في حقنا»

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وجه الإعلامي عمرو أديب، مساء الأربعاء، رسالة إلى لحكام الدول العربية المقاطعة لقطر، قائلًا: «محدش يبيعنا.. إحنا عاوزين حقنا من قطر».

أضاف أديب، خلال تقديمه برنامج «كل يوم»، عبر فضائية «on e»، «محدش يبيع الشعوب اللي واثقة فيكم وعايزة حقها من قطر، إنتوا أكتر ناس عارفين إن القطريين لا عهد لهم».

تابع: «قلبي حاسس إن في حاجة بتحصل، في مؤشرات أمريكية وأخبار متداولة أنا مش مصدقها، لو إنتوا ناويين تفرطوا في حقنا، وتسمحوا بالدم اللي اتسفك، فده في رقبتكم، وشيء ضدكم».

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استكمل «أديب» منفعلًا: «هو دم الشعوب ملوش ثمن؟ لو حد مات بعد كده في البحرين ولا الإمارات محدش يزعل، إنتوا كده بتفرطوا فينا، ويا رب تكون دي أخر حلقة لبرنامجي بس مانفرطش في حقنا».