فيديو| الأزهر: قرار تنظيم النسل تتخذه الأسرة لا الحكومة

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قال الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إن الحكومة تنظر لقضية تحديد النسل وتنظيم الأسرة من منظور واحد، ألا وهو المنظور الاقتصادي، رغم أن الدين الإسلامي يدعو إلى النظام في كل شيء، حيث إن الوضوء بنظام والصلاة بنظام.

وأضاف الأطرش، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة «تن»، أن الدولة إذا أيقنت بأن الرزق بيد الله وحده، وما من دابة في الأرض إلا وعلى الله رزقها، ستحل الأزمة، حيث إن تنظيم الأسرة قرار يجب اتخاذه من داخل الأسرة فقط لا من الحكومة.

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وتابع : «كل واحد ينظر إلى نفسه سواء حالته الاجتماعية أو الجسمانية، ويرى هل يستطيع الإنفاق على كام فرد، تنظيم الأسرة مش حرام ده حلال جدا، بس لازم يكون من الأسرة مش من الدولة، غلط إن الدولة تقول لو حد أنجب أكثر من 3 ينحرم من كذا وكذا»، مستطردًا : «المنع مثل القتل».