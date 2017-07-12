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تركيا: مذكرة التفاهم الأمريكية القطرية تعكس جدية الدوحة في مكافحة الإرهاب

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مصراوي Masrawy

تركيا: مذكرة التفاهم الأمريكية القطرية تعكس جدية الدوحة في مكافحة الإرهاب

11:01 م الأربعاء 12 يوليو 2017

تركيا: مذكرة التفاهم الأمريكية القطرية تعكس جدية الدوحة في مكافحة الإرهاب

وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو

واجادوجو - (د ب ا):

قال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو،اليوم الأربعاء،إن مذكرة التفاهم حول مكافحة تمويل الإرهاب التي وقعتهاالولايات المتحدة وقطر أمس، هي مؤشر على جدية الدوحة في مكافحة الإرهاب.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس بوركينا فاسو "روك مارك كريستيان كابوري"، عقب اجتماع جمعهما في العاصمة واجادوجو،بحسب وكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وأعرب جاويش أوغلو عن ترحيبه ودعمه لجهود نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، لإيجاد حل للأزمة الخليجية.

يشار إلى أن والسعودية والبحرين والإمارات، التي قطعت علاقاتها مع قطر متهمة اياها بدعم "الإرهاب"، وصفت المذكرة القطرية الأمريكية بانها خطوة غيركافية.

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان أعرب عن دعمه لقطر واصفا مقاطعة الدول الأربع لها بانها" غير انسانية وبالتأكيد غير اسلامية" وأن العقوبات على الدوحة " مذكرة اعدام".

وبعد أيام قليلة من اندلاع الأزمة بين الدول الأربع وقطر ، صادق البرلمان التركي في يونيو الماضي على مشروع قانون للتعاون في مجال التدريب العسكري والأمني مع قطر.

ووصلت اليوم الدفعة الخامسة من القوات التركية إلى قطر للانضمام إلى القوات التركية الموجودة بالفعل في معسكر كتيبة طارق بن زياد.

وتتضمن لطلبات التي تقدمت بها الدول الأربع لقطر انهاء الوجود العسكري التركي.

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