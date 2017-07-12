قمة دول البلقان تدعو الى تعزيز التعاون ومنح الأمل للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

بلجراد - (د ب أ):

اجتمعت ست من دول البلقان - التى لم يكن لها بالضرورة سجل حافل من التعاون- اليوم الأربعاء لتبادل وجهات النظر حول كيفية التعاون وبناء العلاقات قبل انضمامها الى الاتحاد الاوربى.

وعقدت قمة غرب البلقان فى إقليم تريستي بإيطاليا وضمت كلا من البانيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا و مونتنجرو (الجبل الأسود) وصربيا بالاضافة إلى أعضاء الاتحاد الاوروبى ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا والنمسا وكرواتيا وسلوفينيا.

وكانت مشاركة قادة أكبر الدول الأوروبية، مثل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بمثابة مثال على فوائد التعاون وتذكير دول البلقان بأن الأمل في عضوية الاتحاد الأوروبي مطروح دائما.

وقال بيان نهائي من إيطاليا التي استضافت القمة إن "مستقبل غرب البلقان يكمن في الاتحاد الأوروبي، وهو اتحاد مفتوح للدول الأوروبية التي تحترم قيمه وتلتزم بتعزيزها".

وأوضح البيان أن القمة وافقت على سبعة مشاريع ربط جديدة تبلغ استثماراتها الاجمالية اكثر من 500 مليون يورو (570 مليون دولار) منها 194 مليون يورو في صورة منح الاتحاد الأوروبي وقروض من بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الاوروبي للاعمار والتنمية.

وتعهدت القمة بمنحة أخرى من الاتحاد الاوروبى قيمتها 4ر11 مليون يورو لمشروعات الطاقة والنقل فى المنطقة، وحثت دول البلقان على "تسريع" الجهود الرامية إلى إقامة منطقة اقتصادية وتجارية مشتركة.