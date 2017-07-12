رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة: شعارنا "اكتشف نفسك".. وإنشاء كليات جديدة قريبًا –(حوار)

مصراوي Masrawy

حوار - أحمد جمعة:

تصوير - أحمد طرانة:​

قال المهندس محمد الرشيدي، رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، إن الجامعة تستهدف التوسع في إنشاء كليات جديدة خلال السنوات المقبلة، بعد الإقبال على الالتحاق بالجامعة منذ إطلاقها عام 2007، مضيفًا أنها تستوعب حالياً 5400 طالب وطالبة.

وأضاف "الرشيدي" في حوار لمصراوي، أنّ الجامعة التزمت بقرار المجلس الأعلى للجامعات بزيادة المصروفات الدراسية 10% فقط على الطلاب الجُدد فقط، واضعًا تلك المصروفات في شريحة "المتوسط العالي".

وأشار رئيس مجلس أمناء جامعة النهضة، إلى أنّ الجامعة تشمل 6 كليات، ومن المقرر إنشاء كليتين جديدتين بحلول عام 2019، إضافة إلى المستشفى الجامعي، ومستشفى الأسنان لخدمة أهالي الصعيد.. وإلى نص الحوار.

· بالعودة قليلًا إلى الماضي.. متى أقيمت جامعة النهضة ولماذا اخترت بني سويف مقرًا لها؟

الدكتور صديق عفيفي هوّ الذي اختار الجامعة، وهوّ من رواد التعليم في مصر، وعُرض عليه إقامة جامعة في محافظة بني سويف، ولم يتردد رغم الظروف التي توجد بالمحافظة خلال السنوات الماضية، حيث كانت مخاطرة كبيرة بأن تكون هناك جامعة خاصة في الصعيد، خاصة أننا قررنا تقديم مستوى متميز من التعليم، معتمدين على ذلك في المنافسة مع باقي الجامعات.

وتم افتتاح الجامعة عام 2007، ولدينا حالياً 6 كليات؛ 3 كليات علمية (صيدلة – طب أسنان – وهندسة)، و3 كليات علوم إنسانية (علوم الحاسب – التسويق وإدارة الأعمال – الإعلام والعلاقات العامة).

· ما خطط التطوير التي تعملون على تنفيذها الفترة المقبلة؟

خلال العامين الماضيين أضفنا استثمارات بنحو 100 مليون جنيه، من خلال التوسع في كليتي الصيدلة وطب أسنان، وحالياً نستكمل تطوير كلية الهندسة، وتم بناء مستشفى طب أسنان بشكل كامل وبه مركز جودة متميز لعمل الأبحاث والدراسات العليا، وكذلك رفع طاقة المعامل العلمية لتمكين الطلاب من الحصول على التدريب الكافي، وفي نفس الوقت خدمة الجراحات فلدينا غرفتي جراحة و15 سريرا، و3 أسرة إفاقة، وبلغ حجم الاستثمارات في المستشفى 70 مليون جنيه.

هذا بالإضافة لتطوير كلية الصيدلة ورفع كفاءة المعامل وتجديد الأجهزة لكي تضاهي الموجود بالعالم، وهذه ميزة إضافية للطالب أنه يتعامل مع ما سيجده بسوق العمل في مجاله.

وبدأنا بناء كلية طب وستكون أول كلية طب خاصة بالصعيد، ومعها مستشفى تعليمي كبير، والعائد من ذلك يكون ضخم جدا على المجتمع المحيط بالجامعة، فعلى سبيل المثال نعالج 42 ألف حالة أسنان سنوياً داخل مستشفى الجامعة بالمجان، وهذه التكلفة كبيرة جدا، لدرجة أنهم يعتبرون أن محافظة بني سويف لا توجد لديهم أي مشاكل في الأسنان.

· ماذا عن الخدمات الطلابية التي تقدمها الجامعة؟

لدينا 5400 طالب مقسمين على 6 كليات من جميع محافظات الصعيد بنسب متفاوتة، وهذا يوضح مدى الإقبال والرغبة في الخدمة التي تقدم للطلاب، لدرجة أن هناك جامعات جديدة يجري إنشائها حالياً، ومع الزيادة السكانية والطاقة الموجودة في التعليم الجامعي الحكومي، فلابد من إضافة يقدمها القطاع الخاص.

· ماذا يُميّز جامعة النهضة عن باقي الجامعات الخاصة؟

إمكانيات الجامعة العلمية مرتفعة جدًا، سواء تسهيلات الدراسة، أو أساتذة الجامعة الذين نختارهم بعناية، ومنذ 10 سنوات وشهادتنا موثقة ومعترف بها، وهناك خريجين مستهدفين من قِبل سوق العمل مثل طب الأسنان، ونسبة التوظيف بعد تخرجهم بـ 6 شهور تتخطى 90%، لأنهم مؤهلين للسوق، وهذا ما تعتمد عليه الجامعة التي تنتج طاقة بشرية تفيد المجتمع.

فضلًا عن ذلك فالطلاب لهم إقامة بالجامعة، والتجربة الطلابية مختلفة تماما عن باقي الجامعات، والإقامة عبارة عن بيوت طلبة متميزة تغطي كافة احتياجاتهم، ولديهم أنشطة طلابية ومجتمعية.

واتحاد الطلاب مكون من 11 أسرة منظمة وتقوم بدور فاعل في النشاط الطلابي، ونعتبر الطالب أمانة لدينا ونسلمه للمجتمع وأهله مؤهل لسوق العمل. الجامعة تؤمن أن لدينا طاقة بشرية يجب تأهيلها واستغلالها.

لدينا برنامج ينفذ على أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وهوّ التدريب المستمر، بأنه أعمله بناء طاقاته مثل مهارات الاتصال والتواصل، و التخصص في كورسات للتسويق، وعندما يخرج يكون متخصصا ونسوقه لدى الشركات بعد حصوله على ورش بمركز التعليم المستمر.

كما نقوم بتطوير نظام العمل الإداري داخل الجامعة، ونعتمد على التسجيل الإليكتروني في جميع البيانات ولا يوجد عمل ورقي، حتى الكتب والمحاضرات إليكترونية، وشارك طلاب الجامعة في تطوير منظومة البيانات، لدرجة أن جامعة أجنبية طلبت شراء هذا النظام من جامعة النهضة.

· هل أفادت ملتقيات التوظيف طلاب الجامعة؟

هذا العام والذي سبقه جمعنا كل الخريجين ودشنا رابطة لهم، وأقمنا ملتقى للتوظيف، العام الماضي حضرت 32 شركة، أما العام الحالي فتم اختيار الشركات التي تحضر وشاركت 74 شركة من كل التخصصات سواء في المجال الطبي أو الاقتصادي.

نسعى جاهدين لتطوير هذا المجال، وشعارنا هذا العام "اكتشف نفسك" لتنمية مواهب الطالب وتطوير قدراته وتحفيزه على المجال الذي يفضله. هذا القطاع عريض جدا والجامعة نشطة لدرجة أننا اشتركنا في مسابقات بدبي لتشجيعهم، كما ندعم الطلاب ونساهم في سفرهم إلى الخارج.

ومثال على ذلك، فهناك أولمبياد لطب الأسنان، وهوّ عبارة عن مسابقة لكل الجامعات التي بها كلية طب أسنان، ويقام الأولمبياد تحت رعاية جامعة القاهرة وعين شمس، وهناك حكام من الأساتذة الكبار بالجامعات، ونجحت جامعة النهضة في الفوز بالأولمبياد وهذا فخر لأي جامعة تفوز. وبناءً على ذلك تم زيادة الدعم المخصص للأبحاث لتمكين الطلاب من البحث العلمي، ولدينا برامج تبادل طلابي مع ماليزيا وعمان والأردن.

· كم عدد المقبولين بالجامعة كل عام؟

5400 طالب وطالبة، وسيرتفع هذا العدد عند إضافة الكليات الجديدة، والأولية لمحافظات الصعيد بنسبة تفوق 80%.

· ومتى ستُضاف تلك الكليات؟

في عام 2019 وسيتم افتتاح كليتين جديتين ليصبح الإجمالي 8 كليات بالجامعة، إضافة إلى مستشفى الجامعة الجديد، ومستشفى الأسنان.

· ما عدد أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؟

إجمالي أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة نحو 640 شخصًا، وتم انتقائهم على أعلى مستوى، وهم فخر للجامعة.

· ما شروط الالتحاق بالجامعة والمصروفات السنوية؟

التقديم يتم إليكترونياً، بعد دفع الرسوم المحددة من قبل وزارة التعليم العالي بـ 500 جنيه، وبعد ذلك يتم استكمال باقي الخطوات، عبر امتحانات القدرات بالجامعة، ثم الدخول على برامج خاصة بالجامعة لتأهيله إلى مستوى الجامعة المطلوب، ثم يُجرى بعد التنسيق الداخلي لتحديد عدد الطلاب الملتحقين بالجامعة.

وفيما يخص المصروفات، عند مقارنتها بالجامعات الخاصة الأخرى فنحن في شريحة "المتوسط العالي"، لأننا بحاجة لجذب أفضل الأساتذة للتدريس بالجامعة، وكذلك خدمة الطلاب بشكل أفضل، فضلًا عن أن تكلفة التعليم في بني سويف أعلى من القاهرة الكبرى، كما أننا شاركنا في الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات بزيادة المصروفات 10% فقط ويتم تطبيقه على الطلاب الجُدد وليس القدامى، بخلاف زيادة المصروفات الإدارية مؤخرًا.

· لكل جامعة مساهمة في خدمة المجتمع التنمية.. فكيف شاركت جامعة النهضة في ذلك؟

"المنطقة المحيطة قامت حول الجامعة"، والجامعات تقوم عليها مجالات تنمية كبيرة، وكجامعة النهضة فنحن مسؤولين عن الطاقات البشرية التي نخرجها بجانب مسؤولية اجتماعية ونشارك في أنشطة قوافل طبية، ومساعدة الجمعيات في الوصول للقرى الأكثر فقرًا بالإمكانيات المادية واللوجيستية، كما أنشئنا كلية طب أسنان لخدمة أكثر من 40 ألف مواطن من الصعيد، كما نقدم مجموعة من (الكورسات) يشرف عليها استاذة متخصصون.

· ما حجم التبادل الطلابي والعلمي مع الجامعات الأجنبية؟

في مجال التبادل العلمي؛ نجهز لأكثر من اتفاقية بدرجات مختلفة، وبالنسبة لطب، نجهز توأمة مع جامعة أوروبية لإنشاء الكلية على أسس حديثة وعالمية، والثانية، نجهز لاتفاقية بكلية الأسنان لتعليم الاساتذة واختبارهم بالخارج، بجانب الدراسات العليا، واعتماد الجودة لكل الكليات.

· الكثير يتخوف من الاستثمار بالصعيد.. هل راودك هذا الإحساس؟

بالعكس، بل نريد التوسع في الاستثمار هناك، والدكتور صديق عفيفي اتخذ القرار وتشجعنا على استكمال ما بدأناه، وحاليا خطتنا الاستثمارية تبلغ 400 مليون جنيه خلال 3 سنوات، كما نأمل في التوسع بمناطق بها طلب عالي سواء بالمنيا أو أسيوط وسوهاج.

· ما وسائل الترفيه للطلاب داخل الجامعة؟

نحن في مجتمع محافظ، والأهالي يرسلون أبنائهم من قنا وسوهاج وأسيوط، ويستأمون الجامعة عليهم، وهذا يضع علينا مسئولية كبيرة، والعام الدراسي المقبل ستكون وسائل الترفيه طوال الـ 24 ساعة، وسيجد الطلاب مفاجآت كثيرة عقب عودتهم من إجازة نهاية العام، وتوجد الكثير من الأنشطة لاكتشاف الموهوبين في شتى المجالات، حيث توجد مسارح وسينما وبرامج وجميعها مفتوحة أمام كافة الطلبة من جميع الأعمار.

· ماذا عن خدمات الانتقال الخاصة بالجامعة؟

توفر جامعة النهضة خدمة الانتقال من وإلى الجامعة عن طريق أسطول من الأتوبيسات الحديثة الخاصة بالجامعة، والتي تربطها بالقاهرة والعديد من المدن والقرى المحيطة بالجامعة، حيث تقع الجامعة في مدخل مدينة بني سويف الجديدة مما يسهل الوصول إليها بكل وسائل المواصلات.

وتوفر الجامعة لطلابها الراغبين وسائل مواصلات تتحرك بشكل منتظم من أماكن وصول الطلبة المقيمين خارج بني سويف كمحطة القطار ومحطة الأتوبيس وسيارات الأجرة.

· في النهاية.. ما رؤيتك للتعليم في مصر؟

ما نسمعه من وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، أن هناك فجوة بين متطلبات التوظيف والخريجين، بمعنى أنه يوجد فائض في الطلب والعرض، إذا يوجد إقبال كثيف على وظائف معينة، وهناك وظائف أخرى معروضة ولا تجد متقدمين، فلابد أن يكون هناك نظام يسمى التعليم المستمر يتم من خلاله متابعة الطلاب بعد التخرج، وبحث التخصصات التي تحتاجها كل محافظة، ونحن نقوم بعمل ذلك حاليا، ولا بد من تضافر كل الجهات.