صالح جمعة يتعرض لشد في العضلة الخلفية

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تعرض صالح جمعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لشد في العضلة الخلفية، خرج على إثرها من مباراة فريقه أمام وادي دجلة، التي أقيمت على ملعب السلام، في إطار دور الثمانية، ببطولة كأس مصر.

واشتكى صالح جمعة من شد في العضلة الخلفية، والتي منعته من استكمال مباراة الأهلي ليحل عماد متعب بديلًا له، ومن المقررأن يخضع اللااعب لأشعة لتحديد حجم الإصابة والعلاج اللازم لها.

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و فاز الأهلي على دجلة بنتيجة 4-1، ليصعد إلى دور نصف النهائي، منتظرًا الفائز من مباراة سموحة ومصر للمقاصة الثلاثاء المقبل.