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إبراهيم عبد الخالق يكشف تفاصيل جلسته مع مرتضى منصور

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إبراهيم عبد الخالق يكشف تفاصيل جلسته مع مرتضى منصور إبراهيم عبد الخالق يكشف تفاصيل جلسته مع مرتضى منصور

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قال إبراهيم عبد الخالق لاعب نادي ، بعد إنتهاء جلسته مع ، رئيس مجلس إدارة النادي، أنه اتفق علي العودة للفريق الأبيض من الموسم الجديد.

وأكد عبد الخالق أنه وعد رئيس النادي بأن يكون الموسم الجديد مختلفًا مع الفريق، وسيعمل مع زملائه على عودة البطولات مرة أخري للقلعة البيضاء.

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 وأوضح عبدالخالق أنه سوف يقوم بالتوقيع على العقود خلال يومين، في قرية مراسي بالساحل الشمالي.

كان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن في تصريحات تليفزيونية، عن عودة إبراهيم عبد الخالق للفريق الأبيض، بعدما قرر المقاولون العرب عدم طلب تجديد إعارته.

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