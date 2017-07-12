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بالصور| الأهلي يدك دجلة برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

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بالصور| الأهلي يدك دجلة برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر بالصور| الأهلي يدك دجلة برباعية ويتأهل لنصف نهائي كأس مصر

التحرير

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تأهل النادي الأهلي، للدور نصف النهائي ببطولة كأس ، بعد تغلبه مساء اليوم الأربعاء، على وادي دجلة بأربعة أهداف مقابل هدف، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «السلام».

تقدم محمد أنور لدجلة في الدقيقة 25 بعد متابعة رائعة، قبل أن يتعادل صالح جمعة للمارد الأحمر في الدقيقة 29 من ركلة جزاء. 

وفي الشوط الثاني، أضاف صالح جمعة الهدف الثاني له وللأهلي من ركلة جزاء أيضًا، في الدقيقة 77، ثم أضاف مؤمن زكريا الهدف الثالث في الدقيقة 88، قبل أن تأتي اللقطة الأجمل في الدقيقة 92 وكان بطلها عماد متعب، باحرازه للهدف الرابع، بعدما رفض مؤمن زكريا، وحسام غالي تسديد الكرة في الشباك، وفضلا تمرير الكرة له.

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بهذا التأهل ينتظر الأهلي في نصف نهائي البطولة، الفائز من لقاء سموحة ومصر للمقاصة، المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، 

 

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