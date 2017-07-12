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تيلرسون يتوجه للكويت بعد اجتماعه مع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر

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مصراوي Masrawy

تيلرسون يتوجه للكويت بعد اجتماعه مع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر

10:18 م الأربعاء 12 يوليو 2017

تيلرسون يتوجه للكويت بعد اجتماعه مع وزراء خارجية الدول المقاطعة لقطر

وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون

جدة - (دب أ):

غادر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون اليوم الأربعاء متوجها إلى الكويت بعد اجتماع مع وزراء خارجية الدول العربية الأربع التي قاطعت قطر، في محاولة أخيرة من أجل التوصل إلى حل للنزاع الخليجي.

وبدأ تيلرسون زيارته للمملكة العربية السعودية بعقد اجتماع مع الملك سلمان بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية عادل الجبير.

كما التقى مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود ، حيث أكد تيلرسون على المصالح المتبادلة بين البلدين "في مجالات الأمن والاستقرار للمنطقة والازدهار الاقتصادي في المنطقة أيضا".

ثم اجتمع وزير الخارجية الأمريكي والجبير مع وزراء خارجية الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر.

وذكرت قناة العربية السعودية أن تيلرسون توجه بعد ذلك الى الكويت التي تتوسط في الازمة منذ بدايتها في حزيران/يونيو عندما قطعت الدول العربية الأربع علاقاتها مع قطر.

وكانت الدول الأربع قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع قطر واتهمتها بدعم الارهاب، وهو ما تنفيه قطر.

وجاء اجتماع تيلرسون فى جدة بعد يومين من المحادثات الثنائية التي أجراها مع قادة الكويت وقطر.

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