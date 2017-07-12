صور| وزير الثقافة ومحافظ كفر الشيخ يفتتحان معرض الكتاب بحديقة صنعاء

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كتب: عمرو الشامي

افتتح الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة، واللواء السيد نصر، محافظ كفرالشيخ، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، معرض كفرالشيخ الأول للكتاب بحديقة صنعاء، بمدينة كفرالشيخ، وذلك بحضور المهندس راضي أمين السكرتير العام، والمحاسب محمد أبو غنيمة السكرتير العام المساعد، ومحمد مرعي، وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي، وهشام يوسف وكيل وزارة الثقافة بكفرالشيخ.

بدأت فعاليات الافتتاح باستقبال فرقة كفر الشيخ للآلات الشعبية، عقبها افتتاح المعرض الذي يضم كتب لأحدث إصدارات الهيئة، بمشاركة 25 دار نشر، بالإضافة إلى الهيئة العامة للكتاب، وقطاعات الوزارة، وتستمر فعاليات المعرض في الفترة من 12 يوليو الجاري وحتى 21 يوليو.

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وتفقّد كل من الوزير ومحافظ كفرالشيخ، أقسام وأجنحة المعرض، وسط إقبال كبير من المواطنين، لشراء الكتب التي تبدأ أسعارها من ثلاثة جنيهات.