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مستقبل وطن: السيسي حريص على تشكيل لوبي إعلامي عربي لمواجهة الإرهاب

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مستقبل وطن: السيسي حريص على تشكيل لوبي إعلامي عربي لمواجهة الإرهاب مستقبل وطن: السيسي حريص على تشكيل لوبي إعلامي عربي لمواجهة الإرهاب

التحرير

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قال أحمد فوزي، عضو الهيئة العليا بحزب مستقبل وطن، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح ، بوزراء الإعلام العرب، على هامش مشاركتهم باجتماعات مجلس وزراء إعلام العرب، بالجامعة العربية، يعكس مدى حرصه الشديد في تكوين لوبي إعلامي عربي موحد، وخاصة في ظل الظروف الإقليمية التي تمر بها المنطقة وانتشار خطر الإرهاب، ليستطيع من خلالها المجتمع العربي من مواجهة وسائل الإعلام الخبيثة التي تبث السم في العسل داخل أوصال الأمة العربية ليل نهار.

وأكد فوزي، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن الإعلام يلعب دور عظيم للغاية في تشكيل الوعي الحقيقي للشعوب والحفاظ علي مقدراتهم، وذلك لما يمثله من وسيلة هامة علي كافة المستويات تنقل وتوضح المعلومات وتتصدي للمعلومات الخبيثة، مناشدًا المجتمع العربي بسرعة البدء في صياغة ميثاق ورسالة اعلامية عربية موحدة لمواجهة الفكر المتطرف.

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وأشار عضو الهيئة العليا، إلى أن حصار الإرهاب وداعميه واجتثاثه من جذوره وتجفيف منابعه ومواجهته بحسم، عملية لن تأتي دون العمل بكافة القطاعات بشكل متوازي، موضحًا أن دور الإعلام لن يقل أهمية عن المواجهة الفكرية والعسكرية التي تقوم بها الأجهزة الأمنية.

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التحرير

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