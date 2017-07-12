رئيس «حقوق إنسان البرلمان» يطالب الإعلام نشر المعلومات الصحيحة وبث قيم التسامح

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أشاد اللواء علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، بالقضايا المهمة التى استعرضها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال لقائه مع وزراء الإعلام العرب المشاركين فى اجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب بالجامعة العربية.

وأكد عابد، في بيان صحفي، أن الإعلام العربى عليه دور كبير وهام للغاية فى مواجهة جميع المشكلات والأزمات التى تواجه الأمة العربية خاصة ظاهرة الإرهاب الأسود التى امتدت خطورتها على الأمن والسلم الدوليين.

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وقال رئيس لجنة حقوق الإنصان، إن الرئيس السيسى كان واضحًا وصريحًا عندما أكد خلال اللقاء مع وزراء الإعلام العرب، أهمية الدور الهام الذى يقوم به الإعلام فى تشكيل الوعى الحقيقى للشعوب العربية بما يواجه الدول العربية من تحديات وتهديدات، لاسيما فى ضوء الظروف الإقليمية غير المسبوقة التى تمر بها المنطقة، وانتشار خطر الإرهاب وتهديد كيان الدولة الوطنية ذاته.

وطالب جميع المسئولين عن الإعلام بالدول العربية الاهتمام بهذه القضايا التى ركز عليها الرئيس السيسى إضافة إلى تأكيده على أن الإرهاب تسبب فى أضرار فادحة للأمة العربية خلال السنوات الماضية سواء على صعيد خسارة الأرواح التى لا تقدر بثمن، أو الدمار المادى والاقتصادى، وأن مواجهته بحسم وقوة باتت واجبة على المستويات كافة ومن خلال استراتيجية شاملة تراعى جميع أبعاد هذه الظاهرة، وخاصة فيما يتعلق برسالة الإعلام فى نشر المعلومات الصحيحة وبث قيم التسامح والتنوير.