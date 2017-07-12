فيديو| العربي: قطر حصنت نفسها من العقوبات بفضل نفوذها الاقتصادي

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قال السفير محمد العربي، وزير الخارجية السابق، إن الدول الغربية والولايات المتحدة الأمريكية دعمت قطر خلال أزمتها الحالية مع الدول العربية؛ بسبب نفوذ الدوحة الاقتصادي في هذه الدول.

وأضاف «العربي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صح النوم» مع الإعلامي محمد الغيطي، المُذاع على قناة «ltc»، أن دول العالم لها مصالح اقتصادية مع قطر، ولذلك سيفكرون جيدًا قبل فرض أي عقوبات عليها، معقبًا: «قطر تمتلك النسبة الأكبر في معظم شركات إنتاج السيارات بهذه الدول، بجانب العقارات الكثيرة المملوكة لقطريين في أهم العواصم الأوروبية».

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وأكد وزير الخارجية الأسبق، أن قطر تسعى لتحدي دول العالم بدعمها للإرهاب، مردفًا: «قطر حصنت نفسها من العقوبات بفضل استثماراتها ونفوذها الاقتصادي».