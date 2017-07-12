نقيب التمريض: «محافظ سوهاج كسر الباب على الممرضات».. وعبدالمنعم يرد

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قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إنها تفاجئت ببلاغات مقدمة من 30 ممرضة في مستشفى جرجا العام بمحافظة سوهاج، ضد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، حيث اتهموا المحافظ باقتحام الغرف الخاصة لهن وقت الراحة.

أضافت محمود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن الممرضات صرحن بأن المحافظ دفع الباب دون أي اعتبارات، ما جعلهن عرضة للمشاهدة من جانب الجميع، مستنكرةً: «الممرضات مش هيكذبوا يعني».

أوضحت أن الواقعة تُعد تعديًا كبيرًا على حقوق التمريض، وتمثل خدشًا لحيائهن أمام الجميع، خاصةً مع وجود عدد من الصحفيين والكاميرات، متابعةً: «الباب اتكسر على الممرضات ولم يُفتح فقط، ويمكن المحافظ كان في وسط زحمة ولم يرى الواقعة، وفي بنت غطت شعرها بالمخدة وجسمها كان باين».

ومن جانبه؛ نفى محافظ سوهاج، اقتحامه الغرف الخاصة بسكن التمريض وقت الراحة، موضحًا أنه اصطحب مدير المستشفى معه في تلك الجولة وكانت المستشفى خالية من المرضى والأطباء على حد سواء.

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أضاف عبد المنعم، أنه كان هناك 3 ممرضات فقط في الاستقبال ولم يذكر أحد أن هناك سكن خاص بالممرضات، مؤكدًا أنه يقدر مهنة التمريض ويعي تمامًا كونه طبيب مدى أهمية تلك المهنة ودورهم في مساعدة الأطباء.

تابع: «لقيت سراير متكسرة وبوتوجازات قديمة، وقولت ماينفعش الحاجات دي تبقى موجودة، إنما اتهامي باقتحام غرف الممرضات الخاصة وتصويرهن لا أساس له من الصحة، لا فيه تصوير ولا حد يقدر يصور، يا ريتهم كانوا قالولي على الواقعة دي وأنا هناك، أنا مدخلتش أي غرفة من الأساس».