أخبار عاجلة

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
نقل أصول 755 مترًا في دمياط الجديدة لإنشاء مدرسة يابانية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

نقيب التمريض: «محافظ سوهاج كسر الباب على الممرضات».. وعبدالمنعم يرد

Google+ Print
نقيب التمريض: «محافظ سوهاج كسر الباب على الممرضات».. وعبدالمنعم يرد نقيب التمريض: «محافظ سوهاج كسر الباب على الممرضات».. وعبدالمنعم يرد

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قالت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض، إنها تفاجئت ببلاغات مقدمة من 30 ممرضة في مستشفى جرجا العام بمحافظة سوهاج، ضد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، حيث اتهموا المحافظ باقتحام الغرف الخاصة لهن وقت الراحة. 

أضافت محمود، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، عبر فضائية «تِن»، أن الممرضات صرحن بأن المحافظ دفع الباب دون أي اعتبارات، ما جعلهن عرضة للمشاهدة من جانب الجميع، مستنكرةً: «الممرضات مش هيكذبوا يعني».

أوضحت أن الواقعة تُعد تعديًا كبيرًا على حقوق التمريض، وتمثل خدشًا لحيائهن أمام الجميع، خاصةً مع وجود عدد من الصحفيين والكاميرات، متابعةً: «الباب اتكسر على الممرضات ولم يُفتح فقط، ويمكن المحافظ كان في وسط زحمة ولم يرى الواقعة، وفي بنت غطت شعرها بالمخدة وجسمها كان باين».

ومن جانبه؛ نفى محافظ سوهاج، اقتحامه الغرف الخاصة بسكن التمريض وقت الراحة، موضحًا أنه اصطحب مدير المستشفى معه في تلك الجولة وكانت المستشفى خالية من المرضى والأطباء على حد سواء.

شاهد أيضا

أضاف عبد المنعم، أنه كان هناك 3 ممرضات فقط في الاستقبال ولم يذكر أحد أن هناك سكن خاص بالممرضات، مؤكدًا أنه يقدر مهنة التمريض ويعي تمامًا كونه طبيب مدى أهمية تلك المهنة ودورهم في مساعدة الأطباء.

تابع: «لقيت سراير متكسرة وبوتوجازات قديمة، وقولت ماينفعش الحاجات دي تبقى موجودة، إنما اتهامي باقتحام غرف الممرضات الخاصة وتصويرهن لا أساس له من الصحة، لا فيه تصوير ولا حد يقدر يصور، يا ريتهم كانوا قالولي على الواقعة دي وأنا هناك، أنا مدخلتش أي غرفة من الأساس».

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا»

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

«لجنة التراث العالمي» تشيد بأعمال مشروع القاهرة التاريخية

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام

أهالي النوبة: الحكومة تطالبنا بمستندات تثبت تضررنا من التهجير قبل 100 عام