«بهاء أبو شقة يحترم الجميع».. تفاصيل اجتماع تصفية الأجواء داخل حزب الوفد

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شهد الاجتماع التنظيمي للهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب، بحضور السكرتير العام المستشار بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية لمجلس النواب.

يذكر أن حزب الوفد قد نحى المستشار بهاء أبو شقة من رئاسة الهيئة البرلمانية له، وكلف اللواء شوقي برئاستها قبل فض دور الانعقاد الثاني، بسبب خلافات حول المستشار بهاء أبو شقه ورئاسته للجنة التشريعية بالمجلس.

تناول جدول الأعمال الذي أعده رئيس الحزب مناقشة تكليفات نواب الرئيس ومساعديه ملفات تنفيذية وسياسيه على أن يتم عرض تقرير شهري علي الهيئة العليا بما تم إنجازه من هذه التكليفات.

كما تناول رئيس الحزب، عرض النتائج التي انتهى إليها اجتماع السكرتير العام مع السكرتارية المساعده ووضع آليات متابعة الهيئه العليا لتنفيذ تلك التحليلات كذلك مناقشة ما يستجد من أعمال.

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وكشفت مصادر داخل الحزب أن البدوي وأبو شقة تطرقًا إلى أزمته وتصريحاته في الإعلام، وسط نقاش حاد من الهيئة العليا للحزب، إلا أن البدوي شدد على المستشار أبو شقة ضرورة التأني قبل التصريح في وسائل الإعلام.

وأعلن النائب محمد فؤاد، المتحدث باسم حزب الوفد، تكليفات جديدة لنواب الحزب إذ تم تكليف طارق سباق بملف الشئون البرلمانية، ومحمد عبد العليم داود بملف حقوق الإنسان والحريات، وحسام الخولى بالملف الاقتصادى والسياسة الخارجية، وحسين منصور بملف النقابات و التدريب والتثقيف السياسي، وأيمن عبد العال بملف التنظيم وتنسيق المحافظات.

وقال فؤاد، عقب الاجتماع، إن الهيئة العليا ستتابع هذه التكليفات، على أن يقوموا بعرض مستجدات هذه الملفات خلال اجتماعات الهيئة البرلمانية، لافتًا إلى أنه تم تكليف الدكتور هانى سرى الدين بإدارة ملف تنمية الموارد.



و أشار المتحدث باسم الحزب، إلى أن سرى الدين قد تعهد بتنظيم مجموعة عمل من شأنها طرح مقترحات لإيجاد بدائل تمويلية للحزب، والإسهام فى تعظيم موارده للوفاء بالمتطلبات الشهرية والتوسع فى العمل الجماهيرى.



كما أكد أن المستشار بهاء الدين أبو شقة سكرتير عام الحزب أطلع الحضور على نتيجة اجتماع السكرتارية المساعدة، موضحًا أن الاجتماع شهد تصفية للأجواء العامة داخل الحزب و ترحيب بعودة المستشار بهاء أبو شقة، والذى أشار بدوره على تقديره و احترامه للجميع.