أخبار عاجلة

حكم ذبح الأضحية ليلا: مكروة ومحرم ويجوز - لعلهم يفقهون -
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية -
الشيخ خالد الجندي لخطباء صلاة عيد الأضحى: قصروا في الخطبة - لعلهم يفقهون -
الشيخ رمضان عبد المعز: لو مربي خروف عشان الأضحية حرام تبيعه - لعلهم يفقهون -
بيان.. مديرية الشباب والرياضة: نحترم مجلس إدارة الأهلي -
الأهلي يزاحم الزمالك على شراء «كابوريا» -
السفارة الأمريكية في أسبانيا تحذر مواطنيها بعد هجوم برشلونة -
مقتل شخصين وإصابة آخرين في حادث دهس وسط برشلونة -
"الآثار": ضبط 6 قطع أثرية قبل تهريبها خارج البلاد -
​تسليم تأشيرات الحج للصحفيين في احتفالية بالنقابة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

نائب ديمقراطي بالكونجرس الأمريكي يطالب بسحب الثقة من ترامب

Google+ Print

مصراوي Masrawy

نائب ديمقراطي بالكونجرس الأمريكي يطالب بسحب الثقة من

10:10 م الأربعاء 12 يوليو 2017

نائب ديمقراطي بالكونجرس الأمريكي يطالب بسحب الثقة من ترامب

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

واشنطن - (د ب أ):

تقدم النائب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، براد شيرمان، بطلب رسمي اليوم الأربعاء لسحب الثقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبرر شيرمان طلبه بمخالفة بتورط ترامب في فضيحة روسيا، وإقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي.

يشار إلى أن هذه هي الخطوة الأولى من هذا النوع ضد ترامب حتى الآن.

ولا يحظى الطلب بفرص نجاح كثيرة حيث لا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم التصويت على الطلب في مجلس النواب أصلا أم لا ،حيث أن هناك خلافا عليه بين الديمقراطيين أنفسهم حيث يرى معظم السياسيين في الحزب الديمقراطي المعارض أن القاعدة القانونية لإجراءات عزل ترامب لم تتوفر بعد، وأن هناك عوائق كبيرة أمام هذه الخطوة.

ويحتاج بدء إجراءات عزل ترامب للحصول على أغلبية بسيطة على الأقل في مجلس النواب.

ولكن الجمهوريين يمتلكون في المجلس أغلبية مريحة تبلغ 24 مقعدا.

وحصل الطلب، اليوم الأربعاء، على دعم نائب ديمقراطي واحد فقط وهو النائب آل جرين عن تكساس.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سياسة "اليد الممدودة" لماكرون مع ترامب

    أخبار

  • "كريستوفر راي" يتعهد بالتحقيق في تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية

    أخبار

  • تلميذ يلتقط رقم هاتف وزير الدفاع الأمريكي من صورة لحارس "ترامب"

    أخبار

  • ترامب يشيد بابنه "البريء الشفاف"

    أخبار

إعلان

59cc9d48ce.jpg
5321fff856.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب: إزالة تماثيل الكونفدرالية يمزق الحضارة الأمريكية

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

ترامب ينفي عقد مقارنة بين النازيين الجدد ومتظاهري فرجينيا

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

8 الصبح - موقف ترامب من العنف فى شارلوتسفيل يثير غضب الجمهوريين .. وتعليق أوباما ؟؟

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"

ألمانيا: عدم إدانة ترامب للنازيين الجدد "خطأ جسيم"