نائب ديمقراطي بالكونجرس الأمريكي يطالب بسحب الثقة من ترامب

واشنطن - (د ب أ):

تقدم النائب الديمقراطي بالكونجرس الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، براد شيرمان، بطلب رسمي اليوم الأربعاء لسحب الثقة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبرر شيرمان طلبه بمخالفة بتورط ترامب في فضيحة روسيا، وإقالة مدير مكتب التحقيقات الاتحادي جيمس كومي.

يشار إلى أن هذه هي الخطوة الأولى من هذا النوع ضد ترامب حتى الآن.

ولا يحظى الطلب بفرص نجاح كثيرة حيث لا يزال من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيتم التصويت على الطلب في مجلس النواب أصلا أم لا ،حيث أن هناك خلافا عليه بين الديمقراطيين أنفسهم حيث يرى معظم السياسيين في الحزب الديمقراطي المعارض أن القاعدة القانونية لإجراءات عزل ترامب لم تتوفر بعد، وأن هناك عوائق كبيرة أمام هذه الخطوة.

ويحتاج بدء إجراءات عزل ترامب للحصول على أغلبية بسيطة على الأقل في مجلس النواب.

ولكن الجمهوريين يمتلكون في المجلس أغلبية مريحة تبلغ 24 مقعدا.

وحصل الطلب، اليوم الأربعاء، على دعم نائب ديمقراطي واحد فقط وهو النائب آل جرين عن تكساس.