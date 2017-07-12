​رسميًا.. التعليم العالي تُعلن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق الاثنين المقبل

كتب- محمد قاسم:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات لخريجي الثانوية العامة هذا العام ستبدأ صباح الاثنين القادم.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي، أنها ستصدر بيانًا صحفيًا يوم الأحد يوضح الحد الأدنى لبداية المرحلة الأولى للشعب العلمية والأدبية وكافة ما يتصل بعملية التنسيق من معلومات.

كان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اعتمد أمس الثلاثاء، نتيجة الثانوية العامة.

وقال سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والمشرف العام على التنسيق، لمصراوي في وقت سابق اليوم الأربعاء، إن المرحلة الأولى من تنسيق القبول بالجامعات ستنطلق بداية الأسبوع المقبل ولمدة خمسة أيام.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات سيعقد اجتماعه الأحد المقبل ليعتمد بشكل نهائي نظام قبول طلاب الثانوية العام بالجامعات للعام الدراسي 2017-2018.

وأكد عطا، أن معامل التنسيق بالجامعات جاهزة لاستقبال طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم، مشيراً إلى ضرورة التزام الطلاب بعدد الرغبات المحدد، وترتيب الرغبات طبقاً للتوزيع الجغرافي، والحد الأدنى للقبول بالجامعات.

كان المجلس الأعلى للجامعات، أعلن في مايو الماضي، تطبيق نفس قواعد التنسيق المتبعة فى العام الماضى على تنسيق القبول بالجامعات الحكومية للعام الجامعى 2017/ 2018، وذلك على الطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة وما يعادلها ( الشهادات العربية والأجنبية والشهادات الفنية والشهادات الثانوية الأزهرية).

ووفقا للقواعد والضوابط التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات فإنه من المقرر قبول 50% من الأعداد المقرر قبولها في الجامعات هذا العام بنظام الانتظام. وأضاف المجلس، 12 رغبة جديدة إلى التنسيق، فبدلا من إدخال الطالب 48 رغبة يمكنه إدخال 60 رغبة عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق.